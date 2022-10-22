08:00 22.10.2022 (обновлено: 08:09 22.10.2022)
"Победа неизбежна". США назвали своего главного противника
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Михаил Катков. В Вашингтоне обнародовали стратегию национальной безопасности — фактически дорожную карту внешней и внутренней политики. Среди главных угроз в 48-страничном документе — растущая мощь Китая и "имперские амбиции" России. При этом Соединенные Штаты провозглашены "мировой державой с глобальными интересами". Как Джо Байден собирается отстаивать американскую гегемонию — в материале РИА Новости.
Два врага
По формулировкам можно сделать вывод, что соперник номер один для американцев — Китай. Однако Россия встречается в тексте 71 раз, КНР — 55. Причем чаще всего эти страны упоминаются вместе. Есть и отдельная посвященная им глава — "Наши глобальные приоритеты".
© AP Photo / Susan WalshВыступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон
© AP Photo / Susan Walsh
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон
Россия представляет собой "непосредственную угрозу", КНР рассматривается как противник на перспективу. К тому же, если Москва раскачивает мировую систему через спецоперацию на Украине, то Пекин — наращиванием экономической, дипломатической, военной и технологической мощи. Соответственно, Россию нужно сдерживать как "крайне опасного" игрока, а Китай следует превзойти в конкурентной борьбе.
Помочь в этом должны союзники США по НАТО, которые сегодня "сильны как никогда". Как сказал The Washington Post советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сближение Китая и России крайне нежелательно. Причем доминируют в паре китайцы, поскольку влияние Кремля ослабело из-за СВО.
Американцы обещают всячески поддерживать Украину, поощрять интеграцию в Евросоюз, восстанавливать экономику. России или любому другому государству помешают применить ядерное оружие, равно как и не позволят им угрожать. Вместе с тем Вашингтон рассчитывает на большие потери в "обычных Вооруженных силах" России.
Американцы готовы работать над новой системой европейской безопасности, в том числе над договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Ответственность за разрушение прежнего порядка, разумеется, возлагают на русских. Тем не менее Вашингтон намерен проявить прагматизм в вопросах, "по которым сотрудничество с Москвой может быть взаимовыгодным".
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Американские традиции
Газета The New York Times отмечает, что каждый новый президент США стремится внести в стратегию нацбезопасности что-нибудь особенное, но при этом редко обходится без восхваления "американской мощи". Так, Джордж Буш — младший сформулировал доктрину "упреждения", оправдывающую вторжение в Ирак. Барак Обама призывал мировое сообщество к отказу от ядерного оружия. Дональд Трамп сделал акцент на борьбе с террористами и соперничестве с "ревизионистскими" сверхдержавами.
В свою очередь, Байден заявил о превосходстве демократии и необходимости защиты ее ценностей. СМИ увидели в этом намек на угрозу, исходящую от Трампа и его сторонников. Как известно, он не признал поражение на выборах.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaСторонники президента Дональда Трампа выстроились напротив сотрудников полиции во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Сторонники президента Дональда Трампа выстроились напротив сотрудников полиции во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне
Кроме того, Байден настаивает на ускоренной модернизации Вооруженных сил, хотя обычно демократы уделяют больше внимания социальным проблемам.
Военное планирование в основном посвящено противодействию Китаю в космосе, киберпространстве и на море. Предложили контролировать экспорт ключевых технологий в КНР, чтобы упростить конкуренцию. Также в ближайшее время Пентагон обнародует обновленную ядерную доктрину, пишет The New York Times. Вместе с тем в стратегии нацбезопасности сказано, что Вашингтон не стремится к разделению мира на жесткие блоки, конфликтам между ними или новой холодной войне.
Еще не предел
Опрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что в документе четко прописана вся архитектура безопасности США. "Китай демонстрирует чудеса экономического развития, однако он вовсе не стремится к военному доминированию. Россия воспринимается как ядерная угроза. Союз Москвы и Пекина действительно может стать для Вашингтона главным вызовом в истории, однако, судя по голосованиям в ООН, состоится ли он — еще неизвестно", — говорит заведующий кафедрой Американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Борис Ширяев.
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
В устойчивости китайской политической системы у американцев нет сомнений, в России они надеются на смену власти, указывает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
"Администрация Байдена абсолютно уверена, что Кремль проиграет на Украине. Вашингтон идет по очень опасному пути, провоцируя дальнейшую эскалацию конфликта. Американцы готовы подвести Россию к применению ядерного оружия, чтобы затем нанести по нам удар", — полагает эксперт.
© AP Photo / Andrew HarnikВоенный помощник США несет сумку с кодами запуска ядерного оружия
© AP Photo / Andrew Harnik
Военный помощник США несет сумку с кодами запуска ядерного оружия
По мнению политолога Сергея Маркова, опубликованный администрацией Байдена документ получился безобиднее, чем практические действия США. "Если в стратегии нацбезопасности Россию описывают как угрозу, то в реальности американцы давно участвуют в боевых действиях: вооружают украинцев, передают им разведданные, поддерживают экономику, организовали антироссийскую коалицию", — объясняет он.
Вместе с тем эксперты считают обновленную стратегию морально устаревшей. Байден должен был определиться с ключевыми направлениями еще весной 2021-го. Если в 2024 году он победит на выборах, стратегия просуществует без изменений до 2027-го. Если же на промежуточных выборах в конгресс демократы проиграют, нынешний глава государства может не досидеть даже до конца нынешнего срока.
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