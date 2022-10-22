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"Победа неизбежна". США назвали своего главного противника - РИА Новости, 22.10.2022
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"Победа неизбежна". США назвали своего главного противника
"Победа неизбежна". США назвали своего главного противника - РИА Новости, 22.10.2022
"Победа неизбежна". США назвали своего главного противника
В Вашингтоне обнародовали стратегию национальной безопасности — фактически дорожную карту внешней и внутренней политики. Среди главных угроз в 48-страничном... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T08:00
2022-10-22T08:09
джо байден
джейк салливан
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россия
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Михаил Катков. В Вашингтоне обнародовали стратегию национальной безопасности — фактически дорожную карту внешней и внутренней политики. Среди главных угроз в 48-страничном документе — растущая мощь Китая и "имперские амбиции" России. При этом Соединенные Штаты провозглашены "мировой державой с глобальными интересами". Как Джо Байден собирается отстаивать американскую гегемонию — в материале РИА Новости.Два врагаПо формулировкам можно сделать вывод, что соперник номер один для американцев — Китай. Однако Россия встречается в тексте 71 раз, КНР — 55. Причем чаще всего эти страны упоминаются вместе. Есть и отдельная посвященная им глава — "Наши глобальные приоритеты".Россия представляет собой "непосредственную угрозу", КНР рассматривается как противник на перспективу. К тому же, если Москва раскачивает мировую систему через спецоперацию на Украине, то Пекин — наращиванием экономической, дипломатической, военной и технологической мощи. Соответственно, Россию нужно сдерживать как "крайне опасного" игрока, а Китай следует превзойти в конкурентной борьбе.Помочь в этом должны союзники США по НАТО, которые сегодня "сильны как никогда". Как сказал The Washington Post советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сближение Китая и России крайне нежелательно. Причем доминируют в паре китайцы, поскольку влияние Кремля ослабело из-за СВО.Американцы обещают всячески поддерживать Украину, поощрять интеграцию в Евросоюз, восстанавливать экономику. России или любому другому государству помешают применить ядерное оружие, равно как и не позволят им угрожать. Вместе с тем Вашингтон рассчитывает на большие потери в "обычных Вооруженных силах" России.Американцы готовы работать над новой системой европейской безопасности, в том числе над договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Ответственность за разрушение прежнего порядка, разумеется, возлагают на русских. Тем не менее Вашингтон намерен проявить прагматизм в вопросах, "по которым сотрудничество с Москвой может быть взаимовыгодным".Американские традицииГазета The New York Times отмечает, что каждый новый президент США стремится внести в стратегию нацбезопасности что-нибудь особенное, но при этом редко обходится без восхваления "американской мощи". Так, Джордж Буш — младший сформулировал доктрину "упреждения", оправдывающую вторжение в Ирак. Барак Обама призывал мировое сообщество к отказу от ядерного оружия. Дональд Трамп сделал акцент на борьбе с террористами и соперничестве с "ревизионистскими" сверхдержавами.В свою очередь, Байден заявил о превосходстве демократии и необходимости защиты ее ценностей. СМИ увидели в этом намек на угрозу, исходящую от Трампа и его сторонников. Как известно, он не признал поражение на выборах.Кроме того, Байден настаивает на ускоренной модернизации Вооруженных сил, хотя обычно демократы уделяют больше внимания социальным проблемам.Военное планирование в основном посвящено противодействию Китаю в космосе, киберпространстве и на море. Предложили контролировать экспорт ключевых технологий в КНР, чтобы упростить конкуренцию. Также в ближайшее время Пентагон обнародует обновленную ядерную доктрину, пишет The New York Times. Вместе с тем в стратегии нацбезопасности сказано, что Вашингтон не стремится к разделению мира на жесткие блоки, конфликтам между ними или новой холодной войне.Еще не пределОпрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что в документе четко прописана вся архитектура безопасности США. "Китай демонстрирует чудеса экономического развития, однако он вовсе не стремится к военному доминированию. Россия воспринимается как ядерная угроза. Союз Москвы и Пекина действительно может стать для Вашингтона главным вызовом в истории, однако, судя по голосованиям в ООН, состоится ли он — еще неизвестно", — говорит заведующий кафедрой Американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Борис Ширяев.В устойчивости китайской политической системы у американцев нет сомнений, в России они надеются на смену власти, указывает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев."Администрация Байдена абсолютно уверена, что Кремль проиграет на Украине. Вашингтон идет по очень опасному пути, провоцируя дальнейшую эскалацию конфликта. Американцы готовы подвести Россию к применению ядерного оружия, чтобы затем нанести по нам удар", — полагает эксперт.По мнению политолога Сергея Маркова, опубликованный администрацией Байдена документ получился безобиднее, чем практические действия США. "Если в стратегии нацбезопасности Россию описывают как угрозу, то в реальности американцы давно участвуют в боевых действиях: вооружают украинцев, передают им разведданные, поддерживают экономику, организовали антироссийскую коалицию", — объясняет он.Вместе с тем эксперты считают обновленную стратегию морально устаревшей. Байден должен был определиться с ключевыми направлениями еще весной 2021-го. Если в 2024 году он победит на выборах, стратегия просуществует без изменений до 2027-го. Если же на промежуточных выборах в конгресс демократы проиграют, нынешний глава государства может не досидеть даже до конца нынешнего срока.
https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html
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джо байден, джейк салливан, джордж буш (младший), россия, китай, министерство обороны сша, оон, нато, политика, украина, спецоперация на востоке украины
Джо Байден, Джейк Салливан, Джордж Буш (младший), Россия, Китай, Министерство обороны США, ООН, НАТО, Политика, Украина, Спецоперация на востоке Украины
08:00 22.10.2022 (обновлено: 08:09 22.10.2022)
 

"Победа неизбежна". США назвали своего главного противника

© Flickr / US Air ForceАмериканские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Flickr / US Air Force
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Михаил Катков. В Вашингтоне обнародовали стратегию национальной безопасности — фактически дорожную карту внешней и внутренней политики. Среди главных угроз в 48-страничном документе — растущая мощь Китая и "имперские амбиции" России. При этом Соединенные Штаты провозглашены "мировой державой с глобальными интересами". Как Джо Байден собирается отстаивать американскую гегемонию — в материале РИА Новости.

Два врага

По формулировкам можно сделать вывод, что соперник номер один для американцев — Китай. Однако Россия встречается в тексте 71 раз, КНР — 55. Причем чаще всего эти страны упоминаются вместе. Есть и отдельная посвященная им глава — "Наши глобальные приоритеты".
© AP Photo / Susan WalshВыступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Выступление президента США Джо Байдена в Белом доме, Вашингтон
Россия представляет собой "непосредственную угрозу", КНР рассматривается как противник на перспективу. К тому же, если Москва раскачивает мировую систему через спецоперацию на Украине, то Пекин — наращиванием экономической, дипломатической, военной и технологической мощи. Соответственно, Россию нужно сдерживать как "крайне опасного" игрока, а Китай следует превзойти в конкурентной борьбе.
Помочь в этом должны союзники США по НАТО, которые сегодня "сильны как никогда". Как сказал The Washington Post советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сближение Китая и России крайне нежелательно. Причем доминируют в паре китайцы, поскольку влияние Кремля ослабело из-за СВО.
Американцы обещают всячески поддерживать Украину, поощрять интеграцию в Евросоюз, восстанавливать экономику. России или любому другому государству помешают применить ядерное оружие, равно как и не позволят им угрожать. Вместе с тем Вашингтон рассчитывает на большие потери в "обычных Вооруженных силах" России.
Американцы готовы работать над новой системой европейской безопасности, в том числе над договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Ответственность за разрушение прежнего порядка, разумеется, возлагают на русских. Тем не менее Вашингтон намерен проявить прагматизм в вопросах, "по которым сотрудничество с Москвой может быть взаимовыгодным".
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Американские традиции

Газета The New York Times отмечает, что каждый новый президент США стремится внести в стратегию нацбезопасности что-нибудь особенное, но при этом редко обходится без восхваления "американской мощи". Так, Джордж Буш — младший сформулировал доктрину "упреждения", оправдывающую вторжение в Ирак. Барак Обама призывал мировое сообщество к отказу от ядерного оружия. Дональд Трамп сделал акцент на борьбе с террористами и соперничестве с "ревизионистскими" сверхдержавами.
В свою очередь, Байден заявил о превосходстве демократии и необходимости защиты ее ценностей. СМИ увидели в этом намек на угрозу, исходящую от Трампа и его сторонников. Как известно, он не признал поражение на выборах.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaСторонники президента Дональда Трампа выстроились напротив сотрудников полиции во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне
Сторонники президента Дональда Трампа выстроились напротив сотрудников полиции во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Сторонники президента Дональда Трампа выстроились напротив сотрудников полиции во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне
Кроме того, Байден настаивает на ускоренной модернизации Вооруженных сил, хотя обычно демократы уделяют больше внимания социальным проблемам.
Военное планирование в основном посвящено противодействию Китаю в космосе, киберпространстве и на море. Предложили контролировать экспорт ключевых технологий в КНР, чтобы упростить конкуренцию. Также в ближайшее время Пентагон обнародует обновленную ядерную доктрину, пишет The New York Times. Вместе с тем в стратегии нацбезопасности сказано, что Вашингтон не стремится к разделению мира на жесткие блоки, конфликтам между ними или новой холодной войне.

Еще не предел

Опрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что в документе четко прописана вся архитектура безопасности США. "Китай демонстрирует чудеса экономического развития, однако он вовсе не стремится к военному доминированию. Россия воспринимается как ядерная угроза. Союз Москвы и Пекина действительно может стать для Вашингтона главным вызовом в истории, однако, судя по голосованиям в ООН, состоится ли он — еще неизвестно", — говорит заведующий кафедрой Американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Борис Ширяев.
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
В устойчивости китайской политической системы у американцев нет сомнений, в России они надеются на смену власти, указывает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
"Администрация Байдена абсолютно уверена, что Кремль проиграет на Украине. Вашингтон идет по очень опасному пути, провоцируя дальнейшую эскалацию конфликта. Американцы готовы подвести Россию к применению ядерного оружия, чтобы затем нанести по нам удар", — полагает эксперт.
© AP Photo / Andrew HarnikВоенный помощник США несет сумку с кодами запуска ядерного оружия
Военный помощник США несет сумку с кодами запуска ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Военный помощник США несет сумку с кодами запуска ядерного оружия
По мнению политолога Сергея Маркова, опубликованный администрацией Байдена документ получился безобиднее, чем практические действия США. "Если в стратегии нацбезопасности Россию описывают как угрозу, то в реальности американцы давно участвуют в боевых действиях: вооружают украинцев, передают им разведданные, поддерживают экономику, организовали антироссийскую коалицию", — объясняет он.
Вместе с тем эксперты считают обновленную стратегию морально устаревшей. Байден должен был определиться с ключевыми направлениями еще весной 2021-го. Если в 2024 году он победит на выборах, стратегия просуществует без изменений до 2027-го. Если же на промежуточных выборах в конгресс демократы проиграют, нынешний глава государства может не досидеть даже до конца нынешнего срока.
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