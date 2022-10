https://ria.ru/20221022/ssha-1825082147.html

"Победа неизбежна". США назвали своего главного противника

"Победа неизбежна". США назвали своего главного противника - РИА Новости, 22.10.2022

"Победа неизбежна". США назвали своего главного противника

В Вашингтоне обнародовали стратегию национальной безопасности — фактически дорожную карту внешней и внутренней политики. Среди главных угроз в 48-страничном... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T08:00

2022-10-22T08:00

2022-10-22T08:09

джо байден

джейк салливан

джордж буш (младший)

россия

китай

министерство обороны сша

оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147479/74/1474797473_0:25:5428:3078_1920x0_80_0_0_834f9427a59d3a3ed9e954e6cd0d2a80.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Михаил Катков. В Вашингтоне обнародовали стратегию национальной безопасности — фактически дорожную карту внешней и внутренней политики. Среди главных угроз в 48-страничном документе — растущая мощь Китая и "имперские амбиции" России. При этом Соединенные Штаты провозглашены "мировой державой с глобальными интересами". Как Джо Байден собирается отстаивать американскую гегемонию — в материале РИА Новости.Два врагаПо формулировкам можно сделать вывод, что соперник номер один для американцев — Китай. Однако Россия встречается в тексте 71 раз, КНР — 55. Причем чаще всего эти страны упоминаются вместе. Есть и отдельная посвященная им глава — "Наши глобальные приоритеты".Россия представляет собой "непосредственную угрозу", КНР рассматривается как противник на перспективу. К тому же, если Москва раскачивает мировую систему через спецоперацию на Украине, то Пекин — наращиванием экономической, дипломатической, военной и технологической мощи. Соответственно, Россию нужно сдерживать как "крайне опасного" игрока, а Китай следует превзойти в конкурентной борьбе.Помочь в этом должны союзники США по НАТО, которые сегодня "сильны как никогда". Как сказал The Washington Post советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сближение Китая и России крайне нежелательно. Причем доминируют в паре китайцы, поскольку влияние Кремля ослабело из-за СВО.Американцы обещают всячески поддерживать Украину, поощрять интеграцию в Евросоюз, восстанавливать экономику. России или любому другому государству помешают применить ядерное оружие, равно как и не позволят им угрожать. Вместе с тем Вашингтон рассчитывает на большие потери в "обычных Вооруженных силах" России.Американцы готовы работать над новой системой европейской безопасности, в том числе над договором о сокращении стратегических наступательных вооружений. Ответственность за разрушение прежнего порядка, разумеется, возлагают на русских. Тем не менее Вашингтон намерен проявить прагматизм в вопросах, "по которым сотрудничество с Москвой может быть взаимовыгодным".Американские традицииГазета The New York Times отмечает, что каждый новый президент США стремится внести в стратегию нацбезопасности что-нибудь особенное, но при этом редко обходится без восхваления "американской мощи". Так, Джордж Буш — младший сформулировал доктрину "упреждения", оправдывающую вторжение в Ирак. Барак Обама призывал мировое сообщество к отказу от ядерного оружия. Дональд Трамп сделал акцент на борьбе с террористами и соперничестве с "ревизионистскими" сверхдержавами.В свою очередь, Байден заявил о превосходстве демократии и необходимости защиты ее ценностей. СМИ увидели в этом намек на угрозу, исходящую от Трампа и его сторонников. Как известно, он не признал поражение на выборах.Кроме того, Байден настаивает на ускоренной модернизации Вооруженных сил, хотя обычно демократы уделяют больше внимания социальным проблемам.Военное планирование в основном посвящено противодействию Китаю в космосе, киберпространстве и на море. Предложили контролировать экспорт ключевых технологий в КНР, чтобы упростить конкуренцию. Также в ближайшее время Пентагон обнародует обновленную ядерную доктрину, пишет The New York Times. Вместе с тем в стратегии нацбезопасности сказано, что Вашингтон не стремится к разделению мира на жесткие блоки, конфликтам между ними или новой холодной войне.Еще не пределОпрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что в документе четко прописана вся архитектура безопасности США. "Китай демонстрирует чудеса экономического развития, однако он вовсе не стремится к военному доминированию. Россия воспринимается как ядерная угроза. Союз Москвы и Пекина действительно может стать для Вашингтона главным вызовом в истории, однако, судя по голосованиям в ООН, состоится ли он — еще неизвестно", — говорит заведующий кафедрой Американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Борис Ширяев.В устойчивости китайской политической системы у американцев нет сомнений, в России они надеются на смену власти, указывает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев."Администрация Байдена абсолютно уверена, что Кремль проиграет на Украине. Вашингтон идет по очень опасному пути, провоцируя дальнейшую эскалацию конфликта. Американцы готовы подвести Россию к применению ядерного оружия, чтобы затем нанести по нам удар", — полагает эксперт.По мнению политолога Сергея Маркова, опубликованный администрацией Байдена документ получился безобиднее, чем практические действия США. "Если в стратегии нацбезопасности Россию описывают как угрозу, то в реальности американцы давно участвуют в боевых действиях: вооружают украинцев, передают им разведданные, поддерживают экономику, организовали антироссийскую коалицию", — объясняет он.Вместе с тем эксперты считают обновленную стратегию морально устаревшей. Байден должен был определиться с ключевыми направлениями еще весной 2021-го. Если в 2024 году он победит на выборах, стратегия просуществует без изменений до 2027-го. Если же на промежуточных выборах в конгресс демократы проиграют, нынешний глава государства может не досидеть даже до конца нынешнего срока.

https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html

https://ria.ru/20220926/ukraina-1818730906.html

россия

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джо байден, джейк салливан, джордж буш (младший), россия, китай, министерство обороны сша, оон, нато, политика, украина, спецоперация на востоке украины