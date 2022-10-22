https://ria.ru/20221022/spetsoperatsiya-1825892908.html

Российская авиация сбила украинский МиГ-29

Российская авиация сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 22.10.2022

Российская авиация сбила украинский МиГ-29

Авиация РФ сбила украинский МиГ-29 в районе Перемоги, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:47

2022-10-22T13:47

2022-10-22T13:52

специальная военная операция на украине

россия

войска воздушно-космической обороны

миг-29

безопасность

николаевская область

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Авиация РФ сбила украинский МиГ-29 в районе Перемоги, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221022/lnr-1825892646.html

россия

николаевская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, войска воздушно-космической обороны, миг-29, безопасность, николаевская область