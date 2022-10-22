https://ria.ru/20221022/spetsoperatsiya-1825892908.html
Российская авиация сбила украинский МиГ-29
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 22.10.2022
Российская авиация сбила украинский МиГ-29
Авиация РФ сбила украинский МиГ-29 в районе Перемоги, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:47
2022-10-22T13:47
2022-10-22T13:52
специальная военная операция на украине
россия
войска воздушно-космической обороны
миг-29
безопасность
николаевская область
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Авиация РФ сбила украинский МиГ-29 в районе Перемоги, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221022/lnr-1825892646.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, войска воздушно-космической обороны, миг-29, безопасность, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Войска воздушно-космической обороны, МиГ-29, Безопасность, Николаевская область
13:47 22.10.2022 (обновлено: 13:52 22.10.2022)
Российская авиация сбила украинский МиГ-29
Минобороны: ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области