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Российская авиация сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Российская авиация сбила украинский МиГ-29
Российская авиация сбила украинский МиГ-29 - РИА Новости, 22.10.2022
Российская авиация сбила украинский МиГ-29
Авиация РФ сбила украинский МиГ-29 в районе Перемоги, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:47
2022-10-22T13:52
специальная военная операция на украине
россия
войска воздушно-космической обороны
миг-29
безопасность
николаевская область
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Авиация РФ сбила украинский МиГ-29 в районе Перемоги, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказали в ведомстве.
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россия
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россия, войска воздушно-космической обороны, миг-29, безопасность, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Войска воздушно-космической обороны, МиГ-29, Безопасность, Николаевская область
13:47 22.10.2022 (обновлено: 13:52 22.10.2022)
 
Российская авиация сбила украинский МиГ-29

Минобороны: ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52
Ударные вертолеты Ка-52 - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Авиация РФ сбила украинский МиГ-29 в районе Перемоги, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сказали в ведомстве.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВойска воздушно-космической обороныМиГ-29БезопасностьНиколаевская область
 
 
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