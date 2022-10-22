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Российские военные отбили атаки ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 22.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные отбили атаки ВСУ в ЛНР
Российские военные отбили атаки ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 22.10.2022
Российские военные отбили атаки ВСУ в ЛНР
На Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожены около 100 военных Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:44
2022-10-22T13:54
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
безопасность
украина
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожены около 100 военных Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. В ходе отражения атаки российскими войсками уничтожены более 20 человек личного состава, один танк, один бронетранспортер и три автомобиля", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, на Краснолиманском направлении противник двумя усиленными ротами пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики и силами до батальонной тактической группы – в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики."Атаки противника отражены. Уничтожены около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20221022/kommunar-1825892081.html
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россия, луганская народная республика, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность, Украина
13:44 22.10.2022 (обновлено: 13:54 22.10.2022)
 
Российские военные отбили атаки ВСУ в ЛНР

Минобороны: российские военные отбили попытки ВСУ атаковать в направлении Нововодяного

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкРабота расчетов реактивной системы залпового огня "Град" в ходе спецоперации на Украине
Работа расчетов реактивной системы залпового огня Град в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Работа расчетов реактивной системы залпового огня "Град" в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожены около 100 военных Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. В ходе отражения атаки российскими войсками уничтожены более 20 человек личного состава, один танк, один бронетранспортер и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
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Кроме того, уточнили в Минобороны, на Краснолиманском направлении противник двумя усиленными ротами пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики и силами до батальонной тактической группы – в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики.
"Атаки противника отражены. Уничтожены около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", - сообщили в Минобороны.
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