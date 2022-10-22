13:44 22.10.2022 (обновлено: 13:54 22.10.2022)
Российские военные отбили атаки ВСУ в ЛНР
Минобороны: российские военные отбили попытки ВСУ атаковать в направлении Нововодяного
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкРабота расчетов реактивной системы залпового огня "Град" в ходе спецоперации на Украине
Работа расчетов реактивной системы залпового огня "Град" в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожены около 100 военных Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. В ходе отражения атаки российскими войсками уничтожены более 20 человек личного состава, один танк, один бронетранспортер и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
Кроме того, уточнили в Минобороны, на Краснолиманском направлении противник двумя усиленными ротами пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики и силами до батальонной тактической группы – в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики.
"Атаки противника отражены. Уничтожены около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", - сообщили в Минобороны.