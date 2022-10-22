https://ria.ru/20221022/spetsoperatsiya-1825892492.html

Российские военные отбили атаки ВСУ в ЛНР

Российские военные отбили атаки ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 22.10.2022

Российские военные отбили атаки ВСУ в ЛНР

На Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожены около 100 военных Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:44

2022-10-22T13:44

2022-10-22T13:54

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

безопасность

украина

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожены около 100 военных Украины, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник осуществил неудачную попытку наступательных действий в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. В ходе отражения атаки российскими войсками уничтожены более 20 человек личного состава, один танк, один бронетранспортер и три автомобиля", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, на Краснолиманском направлении противник двумя усиленными ротами пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Нововодяное Луганской народной республики и силами до батальонной тактической группы – в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики."Атаки противника отражены. Уничтожены около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20221022/kommunar-1825892081.html

https://ria.ru/20221022/lnr-1825892646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, безопасность, украина