https://ria.ru/20221022/shotlandiya-1825840498.html

Глава Шотландии захотела независимости после отставки Трасс

Глава Шотландии захотела независимости после отставки Трасс - РИА Новости, 22.10.2022

Глава Шотландии захотела независимости после отставки Трасс

Правительственный кризис в Великобритании и борьба за власть внутри правящей Консервативной партии "с каждым часом" усиливают аргументы в пользу независимости... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T05:45

2022-10-22T05:45

2022-10-22T05:48

в мире

лиз трасс

никола стерджен

великобритания

шотландия

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Правительственный кризис в Великобритании и борьба за власть внутри правящей Консервативной партии "с каждым часом" усиливают аргументы в пользу независимости Шотландии, такое мнение на страницах издания The Courier выразила первый министр автономии Никола Стерджен."Трудно выразить словами масштаб полнейшей неразберихи, в которой сейчас находится партия тори, и, в свою очередь, масштабы того, насколько неблагополучной в результате стала Великобритания", - заявила она.По ее словам, ничто за последние шесть лет, включая премьерства Терезы Мэй и Бориса Джонсона, не может сравниться с "взлетом и политической кончиной" Лиз Трасс. Первый министр автономии раскритиковала планы консерваторов провести новое голосование внутри партии без учета мнения общественности, назвав его "фарсом" и заявив о том, что "тори" утратили всякую способность управлять страной.Для Шотландии последние события показывают "все более насущную потребность" в альтернативе нынешней Вестминстерской системе, которая "рушится сама по себе" и не выполняет свою главную обязанность - управлять в интересах граждан, подчеркнула Стерджен."Откровенно говоря, аргументы в пользу независимости усиливаются с каждым часом, поскольку люди по всей Шотландии с ужасом смотрят на хаос, разыгрывающийся на экранах наших телевизоров", - указала глава региона. При этом она признала, что независимость Шотландии принесет проблемы, отметив также, что это предоставит стране и огромные возможности.Как напомнила Стерджен, на референдуме 2014 года шотландцев призывали голосовать против независимости региона, делая акцент на силе и стабильности Соединенного Королевства. "Учитывая хаос в Вестминстере, через который мы вынуждены пройти, никто и никогда больше не сможет сделать такое заявление и быть воспринятым всерьез", - заключила она.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.Кандидатам для участия в выборах нового премьера нужно заручиться поддержкой не менее 100 консерваторов. При таком условии кандидатов может быть максимум трое, поскольку всего насчитывается 357 парламентариев от "тори". Выдвижение кандидатов открылось в четверг и завершится в понедельник днем. Если кандидатов будет двое, то выбирать из двух финалистов будут, в том числе, все члены Консервативной партии, которых около 170 тысяч.

https://ria.ru/20221021/britaniya-1825795902.html

https://ria.ru/20221017/funt-1824687289.html

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в мире, лиз трасс, никола стерджен, великобритания, шотландия