https://ria.ru/20221022/shotlandiya-1825840498.html
Глава Шотландии захотела независимости после отставки Трасс
Глава Шотландии захотела независимости после отставки Трасс - РИА Новости, 22.10.2022
Глава Шотландии захотела независимости после отставки Трасс
Правительственный кризис в Великобритании и борьба за власть внутри правящей Консервативной партии "с каждым часом" усиливают аргументы в пользу независимости... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T05:45
2022-10-22T05:45
2022-10-22T05:48
в мире
лиз трасс
никола стерджен
великобритания
шотландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148684/12/1486841237_0:83:2779:1646_1920x0_80_0_0_5eebe23a5562c5ba95b18198ce4a9289.jpg
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Правительственный кризис в Великобритании и борьба за власть внутри правящей Консервативной партии "с каждым часом" усиливают аргументы в пользу независимости Шотландии, такое мнение на страницах издания The Courier выразила первый министр автономии Никола Стерджен."Трудно выразить словами масштаб полнейшей неразберихи, в которой сейчас находится партия тори, и, в свою очередь, масштабы того, насколько неблагополучной в результате стала Великобритания", - заявила она.По ее словам, ничто за последние шесть лет, включая премьерства Терезы Мэй и Бориса Джонсона, не может сравниться с "взлетом и политической кончиной" Лиз Трасс. Первый министр автономии раскритиковала планы консерваторов провести новое голосование внутри партии без учета мнения общественности, назвав его "фарсом" и заявив о том, что "тори" утратили всякую способность управлять страной.Для Шотландии последние события показывают "все более насущную потребность" в альтернативе нынешней Вестминстерской системе, которая "рушится сама по себе" и не выполняет свою главную обязанность - управлять в интересах граждан, подчеркнула Стерджен."Откровенно говоря, аргументы в пользу независимости усиливаются с каждым часом, поскольку люди по всей Шотландии с ужасом смотрят на хаос, разыгрывающийся на экранах наших телевизоров", - указала глава региона. При этом она признала, что независимость Шотландии принесет проблемы, отметив также, что это предоставит стране и огромные возможности.Как напомнила Стерджен, на референдуме 2014 года шотландцев призывали голосовать против независимости региона, делая акцент на силе и стабильности Соединенного Королевства. "Учитывая хаос в Вестминстере, через который мы вынуждены пройти, никто и никогда больше не сможет сделать такое заявление и быть воспринятым всерьез", - заключила она.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.Кандидатам для участия в выборах нового премьера нужно заручиться поддержкой не менее 100 консерваторов. При таком условии кандидатов может быть максимум трое, поскольку всего насчитывается 357 парламентариев от "тори". Выдвижение кандидатов открылось в четверг и завершится в понедельник днем. Если кандидатов будет двое, то выбирать из двух финалистов будут, в том числе, все члены Консервативной партии, которых около 170 тысяч.
https://ria.ru/20221021/britaniya-1825795902.html
https://ria.ru/20221017/funt-1824687289.html
великобритания
шотландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148684/12/1486841237_0:0:2601:1950_1920x0_80_0_0_65fe6205870c1aeabd5537af2e8e1b8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, никола стерджен, великобритания, шотландия
В мире, Лиз Трасс, Никола Стерджен, Великобритания, Шотландия
05:45 22.10.2022 (обновлено: 05:48 22.10.2022)
Глава Шотландии захотела независимости после отставки Трасс
Глава Шотландии Стерджен: отставка Трасс усиливает аргументы в пользу независимости
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.
Правительственный кризис в Великобритании и борьба за власть внутри правящей Консервативной партии "с каждым часом" усиливают аргументы в пользу независимости Шотландии, такое мнение на страницах издания The Courier выразила
первый министр автономии Никола Стерджен.
"Трудно выразить словами масштаб полнейшей неразберихи, в которой сейчас находится партия тори, и, в свою очередь, масштабы того, насколько неблагополучной в результате стала Великобритания", - заявила она.
По ее словам, ничто за последние шесть лет, включая премьерства Терезы Мэй
и Бориса Джонсона
, не может сравниться с "взлетом и политической кончиной" Лиз Трасс
. Первый министр автономии раскритиковала планы консерваторов провести новое голосование внутри партии без учета мнения общественности, назвав его "фарсом" и заявив о том, что "тори" утратили всякую способность управлять страной.
Для Шотландии последние события показывают "все более насущную потребность" в альтернативе нынешней Вестминстерской системе, которая "рушится сама по себе" и не выполняет свою главную обязанность - управлять в интересах граждан, подчеркнула Стерджен.
"Откровенно говоря, аргументы в пользу независимости усиливаются с каждым часом, поскольку люди по всей Шотландии с ужасом смотрят на хаос, разыгрывающийся на экранах наших телевизоров", - указала глава региона. При этом она признала, что независимость Шотландии принесет проблемы, отметив также, что это предоставит стране и огромные возможности.
Как напомнила Стерджен, на референдуме 2014 года шотландцев призывали голосовать против независимости региона, делая акцент на силе и стабильности Соединенного Королевства. "Учитывая хаос в Вестминстере, через который мы вынуждены пройти, никто и никогда больше не сможет сделать такое заявление и быть воспринятым всерьез", - заключила она.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Кандидатам для участия в выборах нового премьера нужно заручиться поддержкой не менее 100 консерваторов. При таком условии кандидатов может быть максимум трое, поскольку всего насчитывается 357 парламентариев от "тори". Выдвижение кандидатов открылось в четверг и завершится в понедельник днем. Если кандидатов будет двое, то выбирать из двух финалистов будут, в том числе, все члены Консервативной партии, которых около 170 тысяч.