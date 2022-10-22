Рейтинг@Mail.ru
Пожар на гражданских объектах в Шебекино Белгородской области потушили - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/shebekino-1825931501.html
Пожар на гражданских объектах в Шебекино Белгородской области потушили
Пожар на гражданских объектах в Шебекино Белгородской области потушили - РИА Новости, 22.10.2022
Пожар на гражданских объектах в Шебекино Белгородской области потушили
Пожар на гражданских объектах в городе Шебекино Белгородской области полностью потушен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:53
2022-10-22T16:53
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
вячеслав гладков
белгородская область
украина
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823215778_0:88:3034:1795_1920x0_80_0_0_77ee3a5b1ab7edf77e6b24177dfb5127.jpg
БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Пожар на гражданских объектах в городе Шебекино Белгородской области полностью потушен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее он информировал, что город Шебекино был обстрелян со стороны Украины, повреждены гражданские объекты, 11 человек ранены, четверо из них в тяжелом состоянии, двое мирных жителей погибли.Он добавил, что по докладу его заместителя Константина Полежаева и главы округа Владимира Жданова, электро-, тепло- и водоснабжение города полностью восстановлены.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной, население города составляет около 40 тысяч человек.
https://ria.ru/20221019/svo-1825006307.html
шебекино
белгородская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823215778_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2eddf11ff86df1b82feacc8e2f52e7dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шебекино, вячеслав гладков, белгородская область, украина, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:53 22.10.2022
 
Пожар на гражданских объектах в Шебекино Белгородской области потушили

Глава Белгородской области Гладков: пожар на гражданских объектах в Шебекино потушили

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкПожарная машина в Шебекино
Пожарная машина в Шебекино - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Пожарная машина в Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Пожар на гражданских объектах в городе Шебекино Белгородской области полностью потушен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее он информировал, что город Шебекино был обстрелян со стороны Украины, повреждены гражданские объекты, 11 человек ранены, четверо из них в тяжелом состоянии, двое мирных жителей погибли.
"Пожар на гражданских объектах полностью потушен. Подразделениями МЧС идет проливка и разборка конструкций", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по докладу его заместителя Константина Полежаева и главы округа Владимира Жданова, электро-, тепло- и водоснабжение города полностью восстановлены.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной, население города составляет около 40 тысяч человек.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 00:24Специальная военная операция на Украине
В Брянской области локализовали пожар, возникший после обстрела ВСУ поселка
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноВячеслав ГладковБелгородская областьУкраинаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала