https://ria.ru/20221022/shebekino-1825931501.html

Пожар на гражданских объектах в Шебекино Белгородской области потушили

Пожар на гражданских объектах в Шебекино Белгородской области потушили - РИА Новости, 22.10.2022

Пожар на гражданских объектах в Шебекино Белгородской области потушили

Пожар на гражданских объектах в городе Шебекино Белгородской области полностью потушен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:53

2022-10-22T16:53

2022-10-22T16:53

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

вячеслав гладков

белгородская область

украина

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Пожар на гражданских объектах в городе Шебекино Белгородской области полностью потушен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее он информировал, что город Шебекино был обстрелян со стороны Украины, повреждены гражданские объекты, 11 человек ранены, четверо из них в тяжелом состоянии, двое мирных жителей погибли.Он добавил, что по докладу его заместителя Константина Полежаева и главы округа Владимира Жданова, электро-, тепло- и водоснабжение города полностью восстановлены.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной, население города составляет около 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20221019/svo-1825006307.html

шебекино

белгородская область

украина

россия

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происшествия, шебекино, вячеслав гладков, белгородская область, украина, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)