https://ria.ru/20221022/shebekino-1825927452.html
Энергетики восстановили электроснабжение белгородского Шебекино
Энергетики восстановили электроснабжение белгородского Шебекино - РИА Новости, 22.10.2022
Энергетики восстановили электроснабжение белгородского Шебекино
Энергетики восстановили электроснабжение предприятий и жителей города Шебекино Белгородской области, поверженное в результате обстрела города в субботу,... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:38
2022-10-22T16:38
2022-10-22T16:38
вячеслав гладков
шебекино
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение предприятий и жителей города Шебекино Белгородской области, поверженное в результате обстрела города в субботу, сообщили в пресс-службе филиала "Россети Центр" - "Белгородэнерго".Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что город Шебекино был обстрелян со стороны Украины, повреждены гражданские объекты, 11 человек ранены, четверо из них в тяжелом состоянии, двое мирных жителей погибли. В результате обстрела города 15 тысяч человек остаются без электроэнергии."Специалисты филиала "Россети Центр" - "Белгородэнерго" к 15.49 мск восстановили электроснабжение предприятий и жителей города Шебекино, обесточенных в результате повреждения электросетевой инфраструктуры со стороны ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что в первую очередь энергетики обеспечили электроэнергией по резервным схемам социально значимые объекты, затем последовательно подали электроэнергию промышленным и бытовым потребителям города.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной, население города составляет около 40 тысяч человек.
https://ria.ru/20221022/shebekino-1825900415.html
https://ria.ru/20221022/shebekino-1825927191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Энергетики восстановили электроснабжение белгородского Шебекино
Энергетики восстановили электроснабжение Шебекино, нарушенное обстрелом со стороны ВСУ