https://ria.ru/20221022/shebekino-1825927452.html

Энергетики восстановили электроснабжение белгородского Шебекино

Энергетики восстановили электроснабжение белгородского Шебекино - РИА Новости, 22.10.2022

Энергетики восстановили электроснабжение белгородского Шебекино

Энергетики восстановили электроснабжение предприятий и жителей города Шебекино Белгородской области, поверженное в результате обстрела города в субботу,... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:38

2022-10-22T16:38

2022-10-22T16:38

вячеслав гладков

шебекино

белгородская область

украина

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение предприятий и жителей города Шебекино Белгородской области, поверженное в результате обстрела города в субботу, сообщили в пресс-службе филиала "Россети Центр" - "Белгородэнерго".Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что город Шебекино был обстрелян со стороны Украины, повреждены гражданские объекты, 11 человек ранены, четверо из них в тяжелом состоянии, двое мирных жителей погибли. В результате обстрела города 15 тысяч человек остаются без электроэнергии."Специалисты филиала "Россети Центр" - "Белгородэнерго" к 15.49 мск восстановили электроснабжение предприятий и жителей города Шебекино, обесточенных в результате повреждения электросетевой инфраструктуры со стороны ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что в первую очередь энергетики обеспечили электроэнергией по резервным схемам социально значимые объекты, затем последовательно подали электроэнергию промышленным и бытовым потребителям города.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной, население города составляет около 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20221022/shebekino-1825900415.html

https://ria.ru/20221022/shebekino-1825927191.html

шебекино

белгородская область

украина

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Дарья Буймова

вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия