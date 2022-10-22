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Энергетики восстановили электроснабжение белгородского Шебекино - РИА Новости, 22.10.2022
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Энергетики восстановили электроснабжение белгородского Шебекино
Энергетики восстановили электроснабжение белгородского Шебекино - РИА Новости, 22.10.2022
Энергетики восстановили электроснабжение белгородского Шебекино
Энергетики восстановили электроснабжение предприятий и жителей города Шебекино Белгородской области, поверженное в результате обстрела города в субботу,... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:38
2022-10-22T16:38
вячеслав гладков
шебекино
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение предприятий и жителей города Шебекино Белгородской области, поверженное в результате обстрела города в субботу, сообщили в пресс-службе филиала "Россети Центр" - "Белгородэнерго".Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что город Шебекино был обстрелян со стороны Украины, повреждены гражданские объекты, 11 человек ранены, четверо из них в тяжелом состоянии, двое мирных жителей погибли. В результате обстрела города 15 тысяч человек остаются без электроэнергии."Специалисты филиала "Россети Центр" - "Белгородэнерго" к 15.49 мск восстановили электроснабжение предприятий и жителей города Шебекино, обесточенных в результате повреждения электросетевой инфраструктуры со стороны ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.Уточняется, что в первую очередь энергетики обеспечили электроэнергией по резервным схемам социально значимые объекты, затем последовательно подали электроэнергию промышленным и бытовым потребителям города.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной, население города составляет около 40 тысяч человек.
https://ria.ru/20221022/shebekino-1825900415.html
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вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
16:38 22.10.2022
 
Энергетики восстановили электроснабжение белгородского Шебекино

Энергетики восстановили электроснабжение Шебекино, нарушенное обстрелом со стороны ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Шебекино. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение предприятий и жителей города Шебекино Белгородской области, поверженное в результате обстрела города в субботу, сообщили в пресс-службе филиала "Россети Центр" - "Белгородэнерго".
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что город Шебекино был обстрелян со стороны Украины, повреждены гражданские объекты, 11 человек ранены, четверо из них в тяжелом состоянии, двое мирных жителей погибли. В результате обстрела города 15 тысяч человек остаются без электроэнергии.
Пожар на месте обстрела в Шебекино, Белгородская область
14:32Специальная военная операция на Украине
При обстреле Шебекино погибли два человека
"Специалисты филиала "Россети Центр" - "Белгородэнерго" к 15.49 мск восстановили электроснабжение предприятий и жителей города Шебекино, обесточенных в результате повреждения электросетевой инфраструктуры со стороны ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в первую очередь энергетики обеспечили электроэнергией по резервным схемам социально значимые объекты, затем последовательно подали электроэнергию промышленным и бытовым потребителям города.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной, население города составляет около 40 тысяч человек.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
16:36Специальная военная операция на Украине
Число пострадавших при обстреле Шебекино достигло 14
 
Вячеслав ГладковШебекиноБелгородская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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