https://ria.ru/20221022/shebekino-1825927191.html

Число пострадавших при обстреле Шебекино достигло 14

Число пострадавших при обстреле Шебекино достигло 14 - РИА Новости, 22.10.2022

Число пострадавших при обстреле Шебекино достигло 14

Число пострадавших в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области увеличилось до 14 человек, двое из них погибли, сказал... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:36

2022-10-22T16:36

2022-10-22T17:29

специальная военная операция на украине

шебекино

происшествия

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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области увеличилось до 14 человек, двое из них погибли, сказал министр здравоохранения области Андрей Иконников.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что город был обстрелян со стороны Украины, повреждены гражданские объекты, 11 человек ранены, четверо из них в тяжелом состоянии, двое мирных жителей погибли."Сегодня в результате обстрела города Шебекино пострадало 14 человек. Двое из них, к сожалению, погибли до приезда скорой помощи — это мужчина и четырнадцатилетний ребенок", - рассказал министр в своем Telegram-канале.Он уточнил, что пять человек находятся в стационаре: один из них - в городской больнице №2 Белгорода, состояние тяжёлое, сейчас находится в операционной."Четверо госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ - трое из них находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации, двоих сейчас оперируют. Один пациент средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь в травматологическом отделении. Всем остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь, даны рекомендации, они отпущены домой", - добавил Иконников.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной, население составляет около 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20221021/obstrel-1825740550.html

https://ria.ru/20221022/donetsk-1825888644.html

шебекино

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шебекино, происшествия