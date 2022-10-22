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Число пострадавших при обстреле Шебекино достигло 14 - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/shebekino-1825927191.html
Число пострадавших при обстреле Шебекино достигло 14
Число пострадавших при обстреле Шебекино достигло 14 - РИА Новости, 22.10.2022
Число пострадавших при обстреле Шебекино достигло 14
Число пострадавших в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области увеличилось до 14 человек, двое из них погибли, сказал... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:36
2022-10-22T17:29
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области увеличилось до 14 человек, двое из них погибли, сказал министр здравоохранения области Андрей Иконников.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что город был обстрелян со стороны Украины, повреждены гражданские объекты, 11 человек ранены, четверо из них в тяжелом состоянии, двое мирных жителей погибли."Сегодня в результате обстрела города Шебекино пострадало 14 человек. Двое из них, к сожалению, погибли до приезда скорой помощи — это мужчина и четырнадцатилетний ребенок", - рассказал министр в своем Telegram-канале.Он уточнил, что пять человек находятся в стационаре: один из них - в городской больнице №2 Белгорода, состояние тяжёлое, сейчас находится в операционной."Четверо госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ - трое из них находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации, двоих сейчас оперируют. Один пациент средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь в травматологическом отделении. Всем остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь, даны рекомендации, они отпущены домой", - добавил Иконников.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной, население составляет около 40 тысяч человек.
https://ria.ru/20221021/obstrel-1825740550.html
https://ria.ru/20221022/donetsk-1825888644.html
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шебекино, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия
16:36 22.10.2022 (обновлено: 17:29 22.10.2022)
 
Число пострадавших при обстреле Шебекино достигло 14

Минздрав: число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино достигло 14

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино в Белгородской области увеличилось до 14 человек, двое из них погибли, сказал министр здравоохранения области Андрей Иконников.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков информировал, что город был обстрелян со стороны Украины, повреждены гражданские объекты, 11 человек ранены, четверо из них в тяжелом состоянии, двое мирных жителей погибли.
"Сегодня в результате обстрела города Шебекино пострадало 14 человек. Двое из них, к сожалению, погибли до приезда скорой помощи — это мужчина и четырнадцатилетний ребенок", - рассказал министр в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пять человек находятся в стационаре: один из них - в городской больнице №2 Белгорода, состояние тяжёлое, сейчас находится в операционной.
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"Четверо госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ - трое из них находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации, двоих сейчас оперируют. Один пациент средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь в травматологическом отделении. Всем остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь, даны рекомендации, они отпущены домой", - добавил Иконников.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной, население составляет около 40 тысяч человек.
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