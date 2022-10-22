https://ria.ru/20221022/shebekino-1825908520.html

При обстреле Шебекино, по предварительным данным, погиб несовершеннолетний

При обстреле Шебекино, по предварительным данным, погиб несовершеннолетний - РИА Новости, 22.10.2022

При обстреле Шебекино, по предварительным данным, погиб несовершеннолетний

Один из погибших после обстрела города Шебекино в Белгородской области, по предварительным данным, несовершеннолетний, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T15:13

2022-10-22T15:13

2022-10-22T15:18

происшествия

шебекино

россия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Один из погибших после обстрела города Шебекино в Белгородской области, по предварительным данным, несовершеннолетний, сообщается в Telegram-канале СК РФ."По предварительным данным, после обстрела города Шебекино Белгородской области два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, имеются раненые", - говорится в сообщении.Кроме того, почти 15 тысяч местных жителей остались без электроснабжения.Добавляется, что следователи СК России зафиксируют и расследуют факты обстрела Украиной на территории Белгородской области и Донецкой Народной Республики."Украинские боевики также обстреляли Кировский район Донецка, в результате чего ранена женщина 1975 года рождения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221021/obstrel-1825740550.html

шебекино

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, шебекино, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)