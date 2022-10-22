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При обстреле Шебекино, по предварительным данным, погиб несовершеннолетний - РИА Новости, 22.10.2022
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При обстреле Шебекино, по предварительным данным, погиб несовершеннолетний
При обстреле Шебекино, по предварительным данным, погиб несовершеннолетний - РИА Новости, 22.10.2022
При обстреле Шебекино, по предварительным данным, погиб несовершеннолетний
Один из погибших после обстрела города Шебекино в Белгородской области, по предварительным данным, несовершеннолетний, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T15:13
2022-10-22T15:18
происшествия
шебекино
россия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Один из погибших после обстрела города Шебекино в Белгородской области, по предварительным данным, несовершеннолетний, сообщается в Telegram-канале СК РФ."По предварительным данным, после обстрела города Шебекино Белгородской области два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, имеются раненые", - говорится в сообщении.Кроме того, почти 15 тысяч местных жителей остались без электроснабжения.Добавляется, что следователи СК России зафиксируют и расследуют факты обстрела Украиной на территории Белгородской области и Донецкой Народной Республики."Украинские боевики также обстреляли Кировский район Донецка, в результате чего ранена женщина 1975 года рождения", - говорится в сообщении.
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происшествия, шебекино, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Шебекино, Россия, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
15:13 22.10.2022 (обновлено: 15:18 22.10.2022)
 
При обстреле Шебекино, по предварительным данным, погиб несовершеннолетний

СК: при обстреле Шебекино, по предварительным данным, погиб несовершеннолетний

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Один из погибших после обстрела города Шебекино в Белгородской области, по предварительным данным, несовершеннолетний, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"По предварительным данным, после обстрела города Шебекино Белгородской области два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, имеются раненые", - говорится в сообщении.
Кроме того, почти 15 тысяч местных жителей остались без электроснабжения.
Добавляется, что следователи СК России зафиксируют и расследуют факты обстрела Украиной на территории Белгородской области и Донецкой Народной Республики.
"Украинские боевики также обстреляли Кировский район Донецка, в результате чего ранена женщина 1975 года рождения", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияШебекиноРоссияБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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