https://ria.ru/20221022/shebekino-1825900415.html
При обстреле Шебекино погибли два человека
При обстреле Шебекино погибли два человека - РИА Новости, 22.10.2022
При обстреле Шебекино погибли два человека
Два человека погибли при обстреле города Шебекино Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T14:32
2022-10-22T14:32
2022-10-22T19:13
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Два человека погибли при обстреле города Шебекино Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков."Сегодня в результате обстрела города Шебекино пострадало 14 человек. Двое из них, к сожалению, погибли до приезда скорой медицинской помощи — это мужчина и четырнадцатилетний ребенок", — рассказал министр в своем Telegram-канале.Кроме того, после попадания снарядов без электричества остались почти 15 тысяч жителей. По словам Гладкова, на устранение последствий потребуется пять-шесть часов.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.Вчера сообщалось о попадании снаряда в здание промпредприятия в Шебекинском округе. Объект загорелся, пострадала одна женщина. Снаряд также угодил в подстанцию, из-за чего в течение часа были перебои с энергоснабжением. Кроме того, от детонации устройства, которое власти назвали дроном украинских военных, пострадал девятилетний ребенок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия
14:32 22.10.2022 (обновлено: 19:13 22.10.2022)
При обстреле Шебекино погибли два человека
Два человека погибли при обстреле города Шебекино под Белгородом со стороны Украины
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Два человека погибли при обстреле города Шебекино Белгородской области, сообщил в Telegram
-канале глава региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня в результате обстрела города Шебекино пострадало 14 человек. Двое из них, к сожалению, погибли до приезда скорой медицинской помощи — это мужчина и четырнадцатилетний ребенок", — рассказал министр в своем Telegram-канале.
Кроме того, после попадания снарядов без электричества остались почти 15 тысяч жителей. По словам Гладкова, на устранение последствий потребуется пять-шесть часов.
Белгородская область
неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины
. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
Вчера сообщалось о попадании снаряда в здание промпредприятия в Шебекинском округе. Объект загорелся, пострадала одна женщина. Снаряд также угодил в подстанцию, из-за чего в течение часа были перебои с энергоснабжением. Кроме того, от детонации устройства, которое власти назвали дроном украинских военных, пострадал девятилетний ребенок.