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Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино возросло до 11 - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/shebekino-1825895145.html
Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино возросло до 11
Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино возросло до 11 - РИА Новости, 22.10.2022
Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино возросло до 11
Одиннадцать человек пострадали при обстреле со стороны Украины города Шебекино Белгородской области, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:55
2022-10-22T13:55
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при обстреле со стороны Украины города Шебекино Белгородской области, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Одиннадцать человек, 4 из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221021/obstrely-1825802201.html
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шебекино, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия
13:55 22.10.2022
 
Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино возросло до 11

Губернатор Гладков: число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино возросло до 11

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при обстреле со стороны Украины города Шебекино Белгородской области, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Одиннадцать человек, 4 из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 19:57Специальная военная операция на Украине
СК зафиксирует факты обстрелов Украиной Белгородской области и ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноПроисшествия
 
 
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