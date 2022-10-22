https://ria.ru/20221022/shebekino-1825895145.html
Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино возросло до 11
Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино возросло до 11 - РИА Новости, 22.10.2022
Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино возросло до 11
Одиннадцать человек пострадали при обстреле со стороны Украины города Шебекино Белгородской области, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:55
2022-10-22T13:55
2022-10-22T13:55
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при обстреле со стороны Украины города Шебекино Белгородской области, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Одиннадцать человек, 4 из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221021/obstrely-1825802201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия
Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино возросло до 11
Губернатор Гладков: число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино возросло до 11