https://ria.ru/20221022/shebekino-1825895145.html

Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино возросло до 11

Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино возросло до 11 - РИА Новости, 22.10.2022

Число пострадавших при обстреле белгородского Шебекино возросло до 11

Одиннадцать человек пострадали при обстреле со стороны Украины города Шебекино Белгородской области, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:55

2022-10-22T13:55

2022-10-22T13:55

специальная военная операция на украине

шебекино

происшествия

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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при обстреле со стороны Украины города Шебекино Белгородской области, четверо из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Одиннадцать человек, 4 из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221021/obstrely-1825802201.html

шебекино

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шебекино, происшествия