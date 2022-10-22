https://ria.ru/20221022/shebekino-1825885715.html
При обстреле белгородского Шебекино ранены одиннадцать мирных жителей
При обстреле белгородского Шебекино ранены одиннадцать мирных жителей - РИА Новости, 22.10.2022
При обстреле белгородского Шебекино ранены одиннадцать мирных жителей
При обстреле города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ пострадали 11 жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T12:53
2022-10-22T12:53
2022-10-22T14:14
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 окт — РИА Новости. При обстреле города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ пострадали 11 жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Одиннадцать человек, четыре из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу", — говорится в записи в его Telegram-канале.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.Вчера сообщалось о попадании снаряда в здание промпредприятия в Шебекинском округе. Объект загорелся, пострадала одна женщина. Снаряд также угодил в подстанцию, из-за чего в течение часа были перебои с энергоснабжением. Кроме того, от детонации устройства, которое власти назвали дроном украинских военных, пострадал девятилетний ребенок.
https://ria.ru/20221022/rszo-1825836927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков
12:53 22.10.2022 (обновлено: 14:14 22.10.2022)
При обстреле белгородского Шебекино ранены одиннадцать мирных жителей
Губернатор Белгородской области Гладков: при обстреле Шебекино ранены 11 мирных жителей