https://ria.ru/20221022/sertifikaty-1825923562.html

В Анапе жителям Херсона вручили первые жилищные сертификаты

В Анапе жителям Херсона вручили первые жилищные сертификаты - РИА Новости, 22.10.2022

В Анапе жителям Херсона вручили первые жилищные сертификаты

Первые жилищные сертификаты жителям Херсонской области вручили на Кубани в Анапе, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:20

2022-10-22T16:20

2022-10-22T16:20

общество

марат хуснуллин

россия

анапа

херсонская область

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КРАСНОДАР, 22 окт – РИА Новости. Первые жилищные сертификаты жителям Херсонской области вручили на Кубани в Анапе, сообщили в пресс-службе администрации региона."В Краснодарском крае началась выдача жилищных сертификатов гражданам Российской Федерации, которые были вынуждены покинуть город Херсон и правобережную часть Херсонской области. Это первые в России сертификаты, выданные по таким основаниям", - говорится в сообщении.Сертификаты получили многодетные матери: у Ирины Качур – 6 детей, у Дёминой Марии – 7, добавляют в пресс-службе.Первый вице-губернатор Кубани отметил, что также согласно решению правительства будет выплачиваться единовременная выплата по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что всем жителям Херсонской области, желающим переехать в другие российские регионы, будут выдавать жилищные сертификаты. Жилье можно будет купить в любом регионе РФ как на первичном, так и на вторичном рынке. Сертификаты будут выдаваться исходя из средней по России цены на жилье.

https://ria.ru/20221022/kherson-1825913730.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221021/kherson-1825746647.html

россия

анапа

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, марат хуснуллин, россия, анапа, херсонская область