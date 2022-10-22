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В Анапе жителям Херсона вручили первые жилищные сертификаты - РИА Новости, 22.10.2022
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В Анапе жителям Херсона вручили первые жилищные сертификаты
В Анапе жителям Херсона вручили первые жилищные сертификаты - РИА Новости, 22.10.2022
В Анапе жителям Херсона вручили первые жилищные сертификаты
Первые жилищные сертификаты жителям Херсонской области вручили на Кубани в Анапе, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:20
2022-10-22T16:20
общество
марат хуснуллин
россия
анапа
херсонская область
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КРАСНОДАР, 22 окт – РИА Новости. Первые жилищные сертификаты жителям Херсонской области вручили на Кубани в Анапе, сообщили в пресс-службе администрации региона."В Краснодарском крае началась выдача жилищных сертификатов гражданам Российской Федерации, которые были вынуждены покинуть город Херсон и правобережную часть Херсонской области. Это первые в России сертификаты, выданные по таким основаниям", - говорится в сообщении.Сертификаты получили многодетные матери: у Ирины Качур – 6 детей, у Дёминой Марии – 7, добавляют в пресс-службе.Первый вице-губернатор Кубани отметил, что также согласно решению правительства будет выплачиваться единовременная выплата по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что всем жителям Херсонской области, желающим переехать в другие российские регионы, будут выдавать жилищные сертификаты. Жилье можно будет купить в любом регионе РФ как на первичном, так и на вторичном рынке. Сертификаты будут выдаваться исходя из средней по России цены на жилье.
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общество, марат хуснуллин, россия, анапа, херсонская область
Общество, Марат Хуснуллин, Россия, Анапа, Херсонская область
16:20 22.10.2022
 
В Анапе жителям Херсона вручили первые жилищные сертификаты

В Краснодарском крае началась выдача жилищных сертификатов жителям Херсона

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкЭвакуированные жители Херсона возле железнодорожного вокзала в Джанкое
Эвакуированные жители Херсона возле железнодорожного вокзала в Джанкое - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Эвакуированные жители Херсона возле железнодорожного вокзала в Джанкое. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 окт – РИА Новости. Первые жилищные сертификаты жителям Херсонской области вручили на Кубани в Анапе, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Краснодарском крае началась выдача жилищных сертификатов гражданам Российской Федерации, которые были вынуждены покинуть город Херсон и правобережную часть Херсонской области. Это первые в России сертификаты, выданные по таким основаниям", - говорится в сообщении.
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Сертификаты получили многодетные матери: у Ирины Качур – 6 детей, у Дёминой Марии – 7, добавляют в пресс-службе.
"Мы попрощались со своим домом и не знаем, вернёмся ли обратно. Сейчас впечатления прекрасные, в Анапе о нас заботятся, нам помогают. Очень гостеприимный город", – передаёт пресс-служба слова Ирины.
Первый вице-губернатор Кубани отметил, что также согласно решению правительства будет выплачиваться единовременная выплата по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что всем жителям Херсонской области, желающим переехать в другие российские регионы, будут выдавать жилищные сертификаты. Жилье можно будет купить в любом регионе РФ как на первичном, так и на вторичном рынке. Сертификаты будут выдаваться исходя из средней по России цены на жилье.
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ОбществоМарат ХуснуллинРоссияАнапаХерсонская область
 
 
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