В Анапе жителям Херсона вручили первые жилищные сертификаты
В Краснодарском крае началась выдача жилищных сертификатов жителям Херсона
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкЭвакуированные жители Херсона возле железнодорожного вокзала в Джанкое
Эвакуированные жители Херсона возле железнодорожного вокзала в Джанкое. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 окт – РИА Новости. Первые жилищные сертификаты жителям Херсонской области вручили на Кубани в Анапе, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"В Краснодарском крае началась выдача жилищных сертификатов гражданам Российской Федерации, которые были вынуждены покинуть город Херсон и правобережную часть Херсонской области. Это первые в России сертификаты, выданные по таким основаниям", - говорится в сообщении.
Сертификаты получили многодетные матери: у Ирины Качур – 6 детей, у Дёминой Марии – 7, добавляют в пресс-службе.
"Мы попрощались со своим домом и не знаем, вернёмся ли обратно. Сейчас впечатления прекрасные, в Анапе о нас заботятся, нам помогают. Очень гостеприимный город", – передаёт пресс-служба слова Ирины.
Первый вице-губернатор Кубани отметил, что также согласно решению правительства будет выплачиваться единовременная выплата по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что всем жителям Херсонской области, желающим переехать в другие российские регионы, будут выдавать жилищные сертификаты. Жилье можно будет купить в любом регионе РФ как на первичном, так и на вторичном рынке. Сертификаты будут выдаваться исходя из средней по России цены на жилье.