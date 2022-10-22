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ВКС России уничтожили украинский самолет - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/samolet-1825952218.html
ВКС России уничтожили украинский самолет
ВКС России уничтожили украинский самолет - РИА Новости, 22.10.2022
ВКС России уничтожили украинский самолет
Российский истребитель Су-30СМ обнаружил и ликвидировал украинский самолет, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T19:27
2022-10-22T20:15
специальная военная операция на украине
россия
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
су-30см
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российский истребитель Су-30СМ обнаружил и ликвидировал украинский самолет, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ", — говорится в публикации.По данным военного ведомства, экипажи провели патрулирование в заданном районе, а также занимались прикрытием действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации, которые наносили удары по военным объектам и технике украинских войск.
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Боевые вылеты экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ
Прикрытие с воздуха: боевые вылеты экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ ВКС России. Экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ. Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30см обнаружили и уничтожили самолет ВСУ.
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россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, су-30см
Специальная военная операция на Украине, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины, Су-30СМ
19:27 22.10.2022 (обновлено: 20:15 22.10.2022)
 
ВКС России уничтожили украинский самолет

Минобороны сообщило, что экипаж истребителя Су-30СМ уничтожил украинский самолет

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российский истребитель Су-30СМ обнаружил и ликвидировал украинский самолет, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
"Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ", — говорится в публикации.
По данным военного ведомства, экипажи провели патрулирование в заданном районе, а также занимались прикрытием действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации, которые наносили удары по военным объектам и технике украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныСу-30СМ
 
 
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