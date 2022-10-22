https://ria.ru/20221022/samolet-1825952218.html

ВКС России уничтожили украинский самолет

ВКС России уничтожили украинский самолет - РИА Новости, 22.10.2022

ВКС России уничтожили украинский самолет

Российский истребитель Су-30СМ обнаружил и ликвидировал украинский самолет, сообщило Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T19:27

2022-10-22T19:27

2022-10-22T20:15

специальная военная операция на украине

россия

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

су-30см

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российский истребитель Су-30СМ обнаружил и ликвидировал украинский самолет, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ", — говорится в публикации.По данным военного ведомства, экипажи провели патрулирование в заданном районе, а также занимались прикрытием действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации и вертолетов армейской авиации, которые наносили удары по военным объектам и технике украинских войск.

https://ria.ru/20221012/minoborony-1823397584.html

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Боевые вылеты экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ Прикрытие с воздуха: боевые вылеты экипажей многоцелевых истребителей Су-30СМ ВКС России. Экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ. Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30см обнаружили и уничтожили самолет ВСУ. 2022-10-22T19:27 true PT1M06S

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россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, су-30см