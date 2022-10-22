https://ria.ru/20221022/samolet-1825848455.html
В США малогабаритный самолет врезался в жилой дом
В США малогабаритный самолет врезался в жилой дом - РИА Новости, 22.10.2022
В США малогабаритный самолет врезался в жилой дом
Малогабаритный самолет врезался в жилой дом в городе Кин американского штата Нью-Гэмпшир, все пассажиры погибли, жильцы не пострадали, сообщает местная... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T08:24
2022-10-22T08:24
2022-10-22T08:24
нью-гэмпшир
в мире
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Малогабаритный самолет врезался в жилой дом в городе Кин американского штата Нью-Гэмпшир, все пассажиры погибли, жильцы не пострадали, сообщает местная администрация."Около аэропорта Кина самолет врезался в жилой дом, где живет несколько семей... Среди жильцов пострадавших нет. К сожалению, все пассажиры погибли", - говорится в заявлении администрации города в соцсети.Кроме того, администрация отметила, что сведения о происшествии переданы в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
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нью-гэмпшир
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-гэмпшир, в мире
В США малогабаритный самолет врезался в жилой дом
В США малогабаритный самолет врезался в жилой дом, пассажиры погибли
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Малогабаритный самолет врезался в жилой дом в городе Кин американского штата Нью-Гэмпшир, все пассажиры погибли, жильцы не пострадали, сообщает местная администрация.
"Около аэропорта Кина самолет врезался в жилой дом, где живет несколько семей... Среди жильцов пострадавших нет. К сожалению, все пассажиры погибли", - говорится в заявлении администрации города в соцсети.
Кроме того, администрация отметила, что сведения о происшествии переданы в Федеральное управление гражданской авиации США
(FAA).