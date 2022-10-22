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В США малогабаритный самолет врезался в жилой дом - РИА Новости, 22.10.2022
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В США малогабаритный самолет врезался в жилой дом
В США малогабаритный самолет врезался в жилой дом - РИА Новости, 22.10.2022
В США малогабаритный самолет врезался в жилой дом
Малогабаритный самолет врезался в жилой дом в городе Кин американского штата Нью-Гэмпшир, все пассажиры погибли, жильцы не пострадали, сообщает местная... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T08:24
2022-10-22T08:24
нью-гэмпшир
в мире
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Малогабаритный самолет врезался в жилой дом в городе Кин американского штата Нью-Гэмпшир, все пассажиры погибли, жильцы не пострадали, сообщает местная администрация."Около аэропорта Кина самолет врезался в жилой дом, где живет несколько семей... Среди жильцов пострадавших нет. К сожалению, все пассажиры погибли", - говорится в заявлении администрации города в соцсети.Кроме того, администрация отметила, что сведения о происшествии переданы в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
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нью-гэмпшир, в мире
Нью-Гэмпшир, В мире
08:24 22.10.2022
 
В США малогабаритный самолет врезался в жилой дом

В США малогабаритный самолет врезался в жилой дом, пассажиры погибли

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Малогабаритный самолет врезался в жилой дом в городе Кин американского штата Нью-Гэмпшир, все пассажиры погибли, жильцы не пострадали, сообщает местная администрация.
"Около аэропорта Кина самолет врезался в жилой дом, где живет несколько семей... Среди жильцов пострадавших нет. К сожалению, все пассажиры погибли", - говорится в заявлении администрации города в соцсети.
Кроме того, администрация отметила, что сведения о происшествии переданы в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
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