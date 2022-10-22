https://ria.ru/20221022/samolet-1825848455.html

В США малогабаритный самолет врезался в жилой дом

В США малогабаритный самолет врезался в жилой дом - РИА Новости, 22.10.2022

В США малогабаритный самолет врезался в жилой дом

Малогабаритный самолет врезался в жилой дом в городе Кин американского штата Нью-Гэмпшир, все пассажиры погибли, жильцы не пострадали, сообщает местная... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T08:24

2022-10-22T08:24

2022-10-22T08:24

нью-гэмпшир

в мире

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Малогабаритный самолет врезался в жилой дом в городе Кин американского штата Нью-Гэмпшир, все пассажиры погибли, жильцы не пострадали, сообщает местная администрация."Около аэропорта Кина самолет врезался в жилой дом, где живет несколько семей... Среди жильцов пострадавших нет. К сожалению, все пассажиры погибли", - говорится в заявлении администрации города в соцсети.Кроме того, администрация отметила, что сведения о происшествии переданы в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

https://ria.ru/20221021/eysk-1825584189.html

нью-гэмпшир

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нью-гэмпшир, в мире