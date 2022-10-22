https://ria.ru/20221022/rubezhnoe-1825881366.html
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР, выпущено три ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T12:22
2022-10-22T12:22
2022-10-22T12:22
специальная военная операция на украине
рубежное
сша
луганская народная республика
lockheed martin
bae systems
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР, выпущено три ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.45 по населенному пункту Рубежное с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221021/obstrel-1825740550.html
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сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рубежное, сша, луганская народная республика, lockheed martin , bae systems, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Рубежное, США, Луганская Народная Республика, Lockheed Martin , BAE Systems, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР
Украинские войска обстреляли Рубежное в ЛНР из HIMARS