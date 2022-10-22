https://ria.ru/20221022/rossotrudnichestvo-1825934495.html

Жители Финляндии и Люксембурга приходят погреться в Русские дома

Жители Финляндии и Люксембурга приходят погреться в Русские дома - РИА Новости, 22.10.2022

Жители Финляндии и Люксембурга приходят погреться в Русские дома

Жители Финляндии и Люксембурга уже приходят "погреться" в местные представительства Россотрудничества (Русские дома), сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T17:08

2022-10-22T17:08

2022-10-22T20:21

финляндия

люксембург (округ)

европа

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

россия

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Жители Финляндии и Люксембурга уже приходят "погреться" в местные представительства Россотрудничества (Русские дома), сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее в Россотрудничестве сообщили, что в Русских домах в Европе открылись пункты обогрева для местных жителей, где можно выпить чая, подзарядить телефон, посмотреть кино и мультфильмы.В агентстве отметили, что в условиях растущей социальной напряженности в Европе, а также русофобии гуманитарная акция Русских домов должна продемонстрировать традиционное русское гостеприимство и "отогреть сердца" европейцев.

https://ria.ru/20220919/germaniya-1818004136.html

финляндия

люксембург (округ)

европа

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Акция Россотрудничества "Из России с теплом" Представительства "Россотрудничества" (Русские дома) за рубежом откроются в качестве пунктов обогрева для европейцев, сообщило ведомство. "Русские дома открывают пункты обогрева для европейцев. С наступлением в Европе осенних холодов и промозглой погоды Русские дома начинают акцию "Из России с теплом". В условиях, когда температура на улице и, что гораздо важнее дома, неуклонно падает, Русские дома и культурные центры в европейских столицах открывают с сегодняшнего дня свои двери для всех. Пока цены на газ и электричество остаются высокими, центры будут работать как пункты обогрева", - сообщило ведомство в своём Telegram-канале. Видео из Копенгагена. 2022-10-22T17:08 true PT0M34S

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финляндия, люксембург (округ), европа, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, в мире