https://ria.ru/20221022/rossotrudnichestvo-1825885490.html

Русские дома в Европе откроют пункты обогрева для местных жителей

Русские дома в Европе откроют пункты обогрева для местных жителей - РИА Новости, 22.10.2022

Русские дома в Европе откроют пункты обогрева для местных жителей

Представительства "Россотрудничества" (Русские дома) за рубежом откроются в качестве пунктов обогрева для европейцев, сообщило ведомство. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T12:51

2022-10-22T12:51

2022-10-22T12:51

европа

россия

брюссель

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

общество

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Представительства "Россотрудничества" (Русские дома) за рубежом откроются в качестве пунктов обогрева для европейцев, сообщило ведомство."Русские дома открывают пункты обогрева для европейцев. С наступлением в Европе осенних холодов и промозглой погоды Русские дома начинают акцию "Из России с теплом". В условиях, когда температура на улице и, что гораздо важнее дома, неуклонно падает, Русские дома и культурные центры в европейских столицах открывают с сегодняшнего дня свои двери для всех. Пока цены на газ и электричество остаются высокими, центры будут работать как пункты обогрева", - сообщило ведомство в своём Telegram-канале.Там добавили, что здесь всегда можно будет выпить чая, подзарядить телефон, посмотреть кино, а для детей будут показывать мультфильмы. "Тепло в домах и человеческое тепло от России — то, что нужно мёрзнущим европейским семьям. В условиях растущей социальной напряженности в Европе, а также русофобии, гуманитарная акция Русских домов должна продемонстрировать наше традиционное гостеприимство и отогреть сердца замерзающих европейских семей", - сообщило ведомство."Это крутая идея, повод лишний раз напомнить, что Россия — не страшный зверь, мы готовы и можем дарить тепло", — добавил российский актёр театра и кино, кинорежиссёр Сергей Маховиков.

https://ria.ru/20220521/kursy-1789922733.html

https://ria.ru/20221011/zima-1823152486.html

европа

россия

брюссель

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Дарья Буймова

европа, россия, брюссель, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), общество