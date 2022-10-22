Русские дома в Европе откроют пункты обогрева для местных жителей
Представительства "Россотрудничества" за рубежом откроют пункты обогрева для европейцев
© AP Photo / Markus SchreiberЦентр Берлина
© AP Photo / Markus Schreiber
Центр Берлина. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Представительства "Россотрудничества" (Русские дома) за рубежом откроются в качестве пунктов обогрева для европейцев, сообщило ведомство.
"Русские дома открывают пункты обогрева для европейцев. С наступлением в Европе осенних холодов и промозглой погоды Русские дома начинают акцию "Из России с теплом". В условиях, когда температура на улице и, что гораздо важнее дома, неуклонно падает, Русские дома и культурные центры в европейских столицах открывают с сегодняшнего дня свои двери для всех. Пока цены на газ и электричество остаются высокими, центры будут работать как пункты обогрева", - сообщило ведомство в своём Telegram-канале.
Там добавили, что здесь всегда можно будет выпить чая, подзарядить телефон, посмотреть кино, а для детей будут показывать мультфильмы. "Тепло в домах и человеческое тепло от России — то, что нужно мёрзнущим европейским семьям. В условиях растущей социальной напряженности в Европе, а также русофобии, гуманитарная акция Русских домов должна продемонстрировать наше традиционное гостеприимство и отогреть сердца замерзающих европейских семей", - сообщило ведомство.
"Культурные центры вне политики, мы ждём всех, кому дороги общение, взаимопонимание и душевное тепло!" — цитирует канал руководителя Русского дома в Брюсселе Веру Бунину.
"Это крутая идея, повод лишний раз напомнить, что Россия — не страшный зверь, мы готовы и можем дарить тепло", — добавил российский актёр театра и кино, кинорежиссёр Сергей Маховиков.
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