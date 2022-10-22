https://ria.ru/20221022/rossiyanin-1825966527.html

В Турции умер россиянин, раненный во время драки

В Турции умер россиянин, раненный во время драки - РИА Новости, 22.10.2022

В Турции умер россиянин, раненный во время драки

Россиянин, получивший ножевое ранение при конфликте в турецкой Аланье, скончался, сообщила местная газета Yeni Alanya. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T21:14

2022-10-22T21:14

2022-10-22T21:57

россия

турция

в мире

аланья (город)

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АНКАРА, 22 окт — РИА Новости. Россиянин, получивший ножевое ранение при конфликте в турецкой Аланье, скончался, сообщила местная газета Yeni Alanya."Врачам не удалось спасти жизнь россиянина", — говорится в статье.Сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек в рамках расследования дела.Ранее СМИ сообщили, что в Аланье между гражданином России Баширом Алыгаджиевым и Х. Д. С. (19 лет) по неизвестной причине возникла ссора. Через некоторое время спор перерос в драку, Х. Д. С. ранил гражданина России в область спины ножом, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемого в убийстве задержали.

https://ria.ru/20221007/turist-1822388453.html

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турция

аланья (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, турция, в мире, аланья (город)