https://ria.ru/20221022/rossiyanin-1825966527.html
В Турции умер россиянин, раненный во время драки
В Турции умер россиянин, раненный во время драки - РИА Новости, 22.10.2022
В Турции умер россиянин, раненный во время драки
Россиянин, получивший ножевое ранение при конфликте в турецкой Аланье, скончался, сообщила местная газета Yeni Alanya. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T21:14
2022-10-22T21:14
2022-10-22T21:57
россия
турция
в мире
аланья (город)
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АНКАРА, 22 окт — РИА Новости. Россиянин, получивший ножевое ранение при конфликте в турецкой Аланье, скончался, сообщила местная газета Yeni Alanya."Врачам не удалось спасти жизнь россиянина", — говорится в статье.Сотрудники правоохранительных органов задержали шесть человек в рамках расследования дела.Ранее СМИ сообщили, что в Аланье между гражданином России Баширом Алыгаджиевым и Х. Д. С. (19 лет) по неизвестной причине возникла ссора. Через некоторое время спор перерос в драку, Х. Д. С. ранил гражданина России в область спины ножом, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемого в убийстве задержали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, в мире, аланья (город)
Россия, Турция, В мире, Аланья (город)
21:14 22.10.2022 (обновлено: 21:57 22.10.2022)
В Турции умер россиянин, раненный во время драки
Yeni Alanya: россиянин, раненный ножом во время ссоры в турецкой Аланье, умер в больнице