https://ria.ru/20221022/reaktsiya-1825831979.html

Небензя заявил об истерике Запада из-за недавних ударов по Украине

Небензя заявил об истерике Запада из-за недавних ударов по Украине - РИА Новости, 22.10.2022

Небензя заявил об истерике Запада из-за недавних ударов по Украине

Недавние удары российскими ракетами и беспилотниками по объектам на территории Украины вызвали истерику у представителей Запада, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T00:50

2022-10-22T00:50

2022-10-22T01:14

василий небензя

украина

россия

совет безопасности оон

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ООН, 22 окт – РИА Новости. Недавние удары российскими ракетами и беспилотниками по объектам на территории Украины вызвали истерику у представителей Запада, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Разумеется, подобная не устраивающая Запад ситуация вызвала настоящую истерику у наших западных коллег, которую мы во всей красе наблюдаем и на сегодняшнем заседании", - добавил он.По его словам, "они, как и раньше, не хотят посмотреть правде в глаза и признать, что гражданские объекты при этом пострадали лишь в тех случаях, когда беспилотники подстреливались у самой цели отрядами украинской теробороны и отклонялись из-за этого от изначального курса, или же когда в гражданские объекты прилетали ракеты украинской ПВО, не способные перехватить свои цели"."Подобных случаев зафиксировано предостаточно, в том числе на видео, любой желающий может ознакомиться с ними в интернете", - добавил он.

https://ria.ru/20221022/postavki-1825830592.html

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василий небензя, украина, россия, совет безопасности оон