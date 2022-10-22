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Небензя заявил об истерике Запада из-за недавних ударов по Украине
Небензя заявил об истерике Запада из-за недавних ударов по Украине - РИА Новости, 22.10.2022
Небензя заявил об истерике Запада из-за недавних ударов по Украине
Недавние удары российскими ракетами и беспилотниками по объектам на территории Украины вызвали истерику у представителей Запада, заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T00:50
2022-10-22T00:50
2022-10-22T01:14
василий небензя
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ООН, 22 окт – РИА Новости. Недавние удары российскими ракетами и беспилотниками по объектам на территории Украины вызвали истерику у представителей Запада, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Разумеется, подобная не устраивающая Запад ситуация вызвала настоящую истерику у наших западных коллег, которую мы во всей красе наблюдаем и на сегодняшнем заседании", - добавил он.По его словам, "они, как и раньше, не хотят посмотреть правде в глаза и признать, что гражданские объекты при этом пострадали лишь в тех случаях, когда беспилотники подстреливались у самой цели отрядами украинской теробороны и отклонялись из-за этого от изначального курса, или же когда в гражданские объекты прилетали ракеты украинской ПВО, не способные перехватить свои цели"."Подобных случаев зафиксировано предостаточно, в том числе на видео, любой желающий может ознакомиться с ними в интернете", - добавил он.
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василий небензя, украина, россия, совет безопасности оон
Василий Небензя, Украина, Россия, Совет Безопасности ООН
00:50 22.10.2022 (обновлено: 01:14 22.10.2022)
Небензя заявил об истерике Запада из-за недавних ударов по Украине
Постпред Небензя: российские удары по объектам на Украине вызвали истерику у Запада
ООН, 22 окт – РИА Новости. Недавние удары российскими ракетами и беспилотниками по объектам на территории Украины вызвали истерику у представителей Запада, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Высокоточными ракетами и ударами БПЛА российского производства было поражено большое количество военных объектов, а также объектов инфраструктуры, подрывающих военные возможности и потенциал антинародного режима Зеленского", - сказал Небензя.
"Разумеется, подобная не устраивающая Запад ситуация вызвала настоящую истерику у наших западных коллег, которую мы во всей красе наблюдаем и на сегодняшнем заседании", - добавил он.
По его словам, "они, как и раньше, не хотят посмотреть правде в глаза и признать, что гражданские объекты при этом пострадали лишь в тех случаях, когда беспилотники подстреливались у самой цели отрядами украинской теробороны и отклонялись из-за этого от изначального курса, или же когда в гражданские объекты прилетали ракеты украинской ПВО, не способные перехватить свои цели".
"Подобных случаев зафиксировано предостаточно, в том числе на видео, любой желающий может ознакомиться с ними в интернете", - добавил он.