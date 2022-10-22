00:52 22.10.2022 (обновлено: 01:13 22.10.2022)
Небензя допустил пересмотр отношений с Секретариатом ООН
Небензя: Россия пересмотрит отношения с Секретариатом ООН в случае "расследования" по БПЛА
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 22 окт – РИА Новости. Россия может пересмотреть отношения с Секретариатом ООН, если тот решит участвовать в псевдорасследовании якобы применения иранских беспилотников на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Если эксперты ООН в угоду западным столицам все же займутся неким псевдорасследованием, безосновательно ссылаясь на положения резолюции 2231, мы можем пересмотреть весь комплекс своих отношений с Секретариатом ООН, о беспристрастности которого в этом случае больше нельзя будет говорить", - сказал Небензя.
Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. В пятницу Франция, Британия и ФРГ попросили ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА.
Москва и Тегеран опровергли обвинения Запада в применении иранских беспилотников. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Москва подвергнет переоценке свое сотрудничество с Секретариатом ООН, если тот примет участие в "расследовании", о котором просит Киев, так как Секретариат - чисто технический орган и не обладает ни мандатом, ни экспертными возможностями для таких действий.