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Небензя допустил пересмотр отношений с Секретариатом ООН - РИА Новости, 22.10.2022
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Небензя допустил пересмотр отношений с Секретариатом ООН
Небензя допустил пересмотр отношений с Секретариатом ООН - РИА Новости, 22.10.2022
Небензя допустил пересмотр отношений с Секретариатом ООН
Россия может пересмотреть отношения с Секретариатом ООН, если тот решит участвовать в псевдорасследовании якобы применения иранских беспилотников на Украине,... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T00:52
2022-10-22T01:13
василий небензя
россия
украина
оон
совет безопасности оон
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ООН, 22 окт – РИА Новости. Россия может пересмотреть отношения с Секретариатом ООН, если тот решит участвовать в псевдорасследовании якобы применения иранских беспилотников на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. В пятницу Франция, Британия и ФРГ попросили ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА.Москва и Тегеран опровергли обвинения Запада в применении иранских беспилотников. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Москва подвергнет переоценке свое сотрудничество с Секретариатом ООН, если тот примет участие в "расследовании", о котором просит Киев, так как Секретариат - чисто технический орган и не обладает ни мандатом, ни экспертными возможностями для таких действий.
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василий небензя, россия, украина, оон, совет безопасности оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
Василий Небензя, Россия, Украина, ООН, Совет Безопасности ООН, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
00:52 22.10.2022 (обновлено: 01:13 22.10.2022)
 
Небензя допустил пересмотр отношений с Секретариатом ООН

Небензя: Россия пересмотрит отношения с Секретариатом ООН в случае "расследования" по БПЛА

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 22 окт – РИА Новости. Россия может пересмотреть отношения с Секретариатом ООН, если тот решит участвовать в псевдорасследовании якобы применения иранских беспилотников на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Если эксперты ООН в угоду западным столицам все же займутся неким псевдорасследованием, безосновательно ссылаясь на положения резолюции 2231, мы можем пересмотреть весь комплекс своих отношений с Секретариатом ООН, о беспристрастности которого в этом случае больше нельзя будет говорить", - сказал Небензя.
Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. В пятницу Франция, Британия и ФРГ попросили ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА.
Москва и Тегеран опровергли обвинения Запада в применении иранских беспилотников. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Москва подвергнет переоценке свое сотрудничество с Секретариатом ООН, если тот примет участие в "расследовании", о котором просит Киев, так как Секретариат - чисто технический орган и не обладает ни мандатом, ни экспертными возможностями для таких действий.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 23:08
Небензя прокомментировал решение об открытом голосовании по референдумам
 
Василий НебензяРоссияУкраинаООНСовет Безопасности ООНСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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