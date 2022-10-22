https://ria.ru/20221022/rassledovanie-1825832129.html

Небензя допустил пересмотр отношений с Секретариатом ООН

Небензя допустил пересмотр отношений с Секретариатом ООН - РИА Новости, 22.10.2022

Небензя допустил пересмотр отношений с Секретариатом ООН

Россия может пересмотреть отношения с Секретариатом ООН, если тот решит участвовать в псевдорасследовании якобы применения иранских беспилотников на Украине,... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T00:52

2022-10-22T00:52

2022-10-22T01:13

василий небензя

россия

украина

оон

совет безопасности оон

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ООН, 22 окт – РИА Новости. Россия может пересмотреть отношения с Секретариатом ООН, если тот решит участвовать в псевдорасследовании якобы применения иранских беспилотников на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. В пятницу Франция, Британия и ФРГ попросили ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА.Москва и Тегеран опровергли обвинения Запада в применении иранских беспилотников. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что Москва подвергнет переоценке свое сотрудничество с Секретариатом ООН, если тот примет участие в "расследовании", о котором просит Киев, так как Секретариат - чисто технический орган и не обладает ни мандатом, ни экспертными возможностями для таких действий.

https://ria.ru/20221010/golosovanie-1822971447.html

россия

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василий небензя, россия, украина, оон, совет безопасности оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)