https://ria.ru/20221022/povrezhdeniya-1825879380.html
"Укрэнерго" оценило масштаб повреждений энергосистемы Украины после взрывов
"Укрэнерго" оценило масштаб повреждений энергосистемы Украины после взрывов - РИА Новости, 22.10.2022
"Укрэнерго" оценило масштаб повреждений энергосистемы Украины после взрывов
Повреждения от сегодняшних ударов по инфраструктуре сопоставимы или даже масштабнее предыдущих обстрелов, заявили в "Укрэнерго". РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T12:09
2022-10-22T12:09
2022-10-22T14:16
специальная военная операция на украине
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укрэнерго
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Повреждения от сегодняшних ударов по инфраструктуре сопоставимы или даже масштабнее предыдущих обстрелов, заявили в "Укрэнерго"."Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября", — сказали в компании.Там отметили, что отключения снабжения уже введены в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине. СМИ и местные власти информировали о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях. Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций.
https://ria.ru/20221022/ukraina-1825880601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, укрэнерго, в мире, владимир зеленский, кировоградская область, хмельницкий (город)
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12:09 22.10.2022 (обновлено: 14:16 22.10.2022)
"Укрэнерго" оценило масштаб повреждений энергосистемы Украины после взрывов
"Укрэнерго": масштаб повреждений инфраструктуры может превысить последствия прежних ударов