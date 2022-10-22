Рейтинг@Mail.ru
"Укрэнерго" оценило масштаб повреждений энергосистемы Украины после взрывов - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/povrezhdeniya-1825879380.html
"Укрэнерго" оценило масштаб повреждений энергосистемы Украины после взрывов
"Укрэнерго" оценило масштаб повреждений энергосистемы Украины после взрывов - РИА Новости, 22.10.2022
"Укрэнерго" оценило масштаб повреждений энергосистемы Украины после взрывов
Повреждения от сегодняшних ударов по инфраструктуре сопоставимы или даже масштабнее предыдущих обстрелов, заявили в "Укрэнерго". РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T12:09
2022-10-22T14:16
специальная военная операция на украине
украина
укрэнерго
в мире
владимир зеленский
кировоградская область
хмельницкий (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/50/1491615070_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_4d7cdea1010c96d81bfe54aa08d89b05.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Повреждения от сегодняшних ударов по инфраструктуре сопоставимы или даже масштабнее предыдущих обстрелов, заявили в "Укрэнерго"."Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября", — сказали в компании.Там отметили, что отключения снабжения уже введены в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине. СМИ и местные власти информировали о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях. Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций.
https://ria.ru/20221022/ukraina-1825880601.html
украина
кировоградская область
хмельницкий (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149161/50/1491615070_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_885305d6682e34bc1db05a286afd974e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, укрэнерго, в мире, владимир зеленский, кировоградская область, хмельницкий (город)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Укрэнерго, В мире, Владимир Зеленский, Кировоградская область, Хмельницкий (город)
12:09 22.10.2022 (обновлено: 14:16 22.10.2022)
 
"Укрэнерго" оценило масштаб повреждений энергосистемы Украины после взрывов

"Укрэнерго": масштаб повреждений инфраструктуры может превысить последствия прежних ударов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкМанометры на теплоэлектроцентрали в Киеве
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Повреждения от сегодняшних ударов по инфраструктуре сопоставимы или даже масштабнее предыдущих обстрелов, заявили в "Укрэнерго".
"Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября", — сказали в компании.
Там отметили, что отключения снабжения уже введены в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.
В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине. СМИ и местные власти информировали о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Одесской областях.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций.
Пуск ракеты с корабля ВМФ РФ по украинским объектам военного управления и энергетики - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
12:16Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о воздушной тревоге по всей территории Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаУкрэнергоВ миреВладимир ЗеленскийКировоградская областьХмельницкий (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала