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В Кировоградской области повреждены два энергетических объекта - РИА Новости, 22.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Кировоградской области повреждены два энергетических объекта
В Кировоградской области повреждены два энергетических объекта - РИА Новости, 22.10.2022
В Кировоградской области повреждены два энергетических объекта
Два объекта энергетической инфраструктуры поражены в Кировоградской области в центре Украины, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:03
2022-10-22T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Два объекта энергетической инфраструктуры поражены в Кировоградской области в центре Украины, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович."Враг нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах", - говорится в сообщении в Telegram-канале Райковича.По словам чиновника, в области уже наблюдаются отключения электроэнергии. Жителей вновь призвали экономить электричество.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой и Волынской областях на западе Украины. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах, горожан призывали подготовить запасы воды.
https://ria.ru/20221022/kherson-1825858038.html
украина
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в мире, украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область
11:03 22.10.2022
 
В Кировоградской области повреждены два энергетических объекта

В Кировоградской области повреждены два объекта энергетической инфраструктуры

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Два объекта энергетической инфраструктуры поражены в Кировоградской области в центре Украины, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.
"Враг нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах", - говорится в сообщении в Telegram-канале Райковича.
По словам чиновника, в области уже наблюдаются отключения электроэнергии. Жителей вновь призвали экономить электричество.
В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой и Волынской областях на западе Украины. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах, горожан призывали подготовить запасы воды.
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