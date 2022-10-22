https://ria.ru/20221022/povrezhdeniya-1825869905.html

В Кировоградской области повреждены два энергетических объекта

В Кировоградской области повреждены два энергетических объекта - РИА Новости, 22.10.2022

В Кировоградской области повреждены два энергетических объекта

Два объекта энергетической инфраструктуры поражены в Кировоградской области в центре Украины, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T11:03

2022-10-22T11:03

2022-10-22T11:03

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кировоградская область

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Два объекта энергетической инфраструктуры поражены в Кировоградской области в центре Украины, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович."Враг нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах", - говорится в сообщении в Telegram-канале Райковича.По словам чиновника, в области уже наблюдаются отключения электроэнергии. Жителей вновь призвали экономить электричество.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой и Волынской областях на западе Украины. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах, горожан призывали подготовить запасы воды.

https://ria.ru/20221022/kherson-1825858038.html

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кировоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, кировоградская область