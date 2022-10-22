https://ria.ru/20221022/povrezhdeniya-1825869905.html
В Кировоградской области повреждены два энергетических объекта
В Кировоградской области повреждены два энергетических объекта - РИА Новости, 22.10.2022
В Кировоградской области повреждены два энергетических объекта
Два объекта энергетической инфраструктуры поражены в Кировоградской области в центре Украины, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:03
2022-10-22T11:03
2022-10-22T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Два объекта энергетической инфраструктуры поражены в Кировоградской области в центре Украины, сообщил глава областной администрации Андрей Райкович."Враг нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах", - говорится в сообщении в Telegram-канале Райковича.По словам чиновника, в области уже наблюдаются отключения электроэнергии. Жителей вновь призвали экономить электричество.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой и Волынской областях на западе Украины. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах, горожан призывали подготовить запасы воды.
https://ria.ru/20221022/kherson-1825858038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область
В Кировоградской области повреждены два энергетических объекта
В Кировоградской области повреждены два объекта энергетической инфраструктуры