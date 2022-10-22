https://ria.ru/20221022/portugaliya-1825861841.html

В Португалии прокомментировали строительство нового трубопровода

В Португалии прокомментировали строительство нового трубопровода - РИА Новости, 22.10.2022

В Португалии прокомментировали строительство нового трубопровода

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта считает, что строительство нового трубопровода, который соединит Пиренейский полуостров с Центральной Европой, позволит РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T10:06

2022-10-22T10:06

2022-10-22T10:11

антониу кошта

эммануэль макрон

испания

франция

португалия

евросоюз

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта считает, что строительство нового трубопровода, который соединит Пиренейский полуостров с Центральной Европой, позволит стране не только быть транспортировщиком газа, но и экспортировать собственные энергоносители."Когда мы говорим о зеленом водороде и возобновляемом газе, речь идет не просто о его транспортировке с использованием порта Синиш. Речь идет о более существенной задаче, а именно: мы сможем производить водород и экспортировать полученный нами газ", - приводит телеканал SIC слова Кошты.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция, Испания и Португалия договорились создать зеленый коридор, который заменит газопровод "Мидкат" (MidCat) и откроет доступ странам Пиренейского полуострова к энергетическому рынку ЕС.

https://ria.ru/20220928/ekonomiya-1820064518.html

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франция

португалия

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Дарья Буймова

антониу кошта, эммануэль макрон, испания, франция, португалия, евросоюз