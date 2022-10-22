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В Португалии прокомментировали строительство нового трубопровода - РИА Новости, 22.10.2022
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В Португалии прокомментировали строительство нового трубопровода
В Португалии прокомментировали строительство нового трубопровода - РИА Новости, 22.10.2022
В Португалии прокомментировали строительство нового трубопровода
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта считает, что строительство нового трубопровода, который соединит Пиренейский полуостров с Центральной Европой, позволит РИА Новости, 22.10.2022
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антониу кошта
эммануэль макрон
испания
франция
португалия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта считает, что строительство нового трубопровода, который соединит Пиренейский полуостров с Центральной Европой, позволит стране не только быть транспортировщиком газа, но и экспортировать собственные энергоносители."Когда мы говорим о зеленом водороде и возобновляемом газе, речь идет не просто о его транспортировке с использованием порта Синиш. Речь идет о более существенной задаче, а именно: мы сможем производить водород и экспортировать полученный нами газ", - приводит телеканал SIC слова Кошты.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция, Испания и Португалия договорились создать зеленый коридор, который заменит газопровод "Мидкат" (MidCat) и откроет доступ странам Пиренейского полуострова к энергетическому рынку ЕС.
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антониу кошта, эммануэль макрон, испания, франция, португалия, евросоюз
Антониу Кошта, Эммануэль Макрон, Испания, Франция, Португалия, Евросоюз
10:06 22.10.2022 (обновлено: 10:11 22.10.2022)
 
В Португалии прокомментировали строительство нового трубопровода

Премьер Португалии Кошта считает, что новый трубопровод превратит страну в экспортера газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Португалии Антониу Кошта
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта считает, что строительство нового трубопровода, который соединит Пиренейский полуостров с Центральной Европой, позволит стране не только быть транспортировщиком газа, но и экспортировать собственные энергоносители.
"Когда мы говорим о зеленом водороде и возобновляемом газе, речь идет не просто о его транспортировке с использованием порта Синиш. Речь идет о более существенной задаче, а именно: мы сможем производить водород и экспортировать полученный нами газ", - приводит телеканал SIC слова Кошты.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция, Испания и Португалия договорились создать зеленый коридор, который заменит газопровод "Мидкат" (MidCat) и откроет доступ странам Пиренейского полуострова к энергетическому рынку ЕС.
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Антониу КоштаЭммануэль МакронИспанияФранцияПортугалияЕвросоюз
 
 
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