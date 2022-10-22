https://ria.ru/20221022/podderzhka-1825925005.html

Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных

Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных - РИА Новости, 22.10.2022

Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных

Подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным постановление о мерах поддержки мобилизованных опубликовано на официальном интернет-портале правовой РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:24

2022-10-22T16:24

2022-10-22T17:04

частичная мобилизация в россии

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным постановление о мерах поддержки мобилизованных опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Россиянам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставляется отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлеваются сроки налоговых деклараций.Решение в том числе распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Мера будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения.Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка рассчитывается со дня окончания службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня ее окончания.

https://ria.ru/20221021/tsentrobank-1825817525.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, россия, михаил мишустин