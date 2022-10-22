https://ria.ru/20221022/podderzhka-1825925005.html
Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных
Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных - РИА Новости, 22.10.2022
Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных
Подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным постановление о мерах поддержки мобилизованных опубликовано на официальном интернет-портале правовой РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:24
2022-10-22T16:24
2022-10-22T17:04
частичная мобилизация в россии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным постановление о мерах поддержки мобилизованных опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Россиянам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставляется отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлеваются сроки налоговых деклараций.Решение в том числе распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Мера будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения.Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка рассчитывается со дня окончания службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня ее окончания.
https://ria.ru/20221021/tsentrobank-1825817525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, россия, михаил мишустин
Частичная мобилизация в России, Россия, Михаил Мишустин
16:24 22.10.2022 (обновлено: 17:04 22.10.2022)
Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных
Премьер Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным постановление
о мерах поддержки мобилизованных опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Россиянам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставляется отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлеваются сроки налоговых деклараций.
Решение в том числе распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Мера будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения.
Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка рассчитывается со дня окончания службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня ее окончания.