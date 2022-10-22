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Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных - РИА Новости, 22.10.2022
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Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных
Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных - РИА Новости, 22.10.2022
Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных
Подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным постановление о мерах поддержки мобилизованных опубликовано на официальном интернет-портале правовой РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:24
2022-10-22T17:04
частичная мобилизация в россии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным постановление о мерах поддержки мобилизованных опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Россиянам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставляется отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлеваются сроки налоговых деклараций.Решение в том числе распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Мера будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения.Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка рассчитывается со дня окончания службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня ее окончания.
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частичная мобилизация в россии, россия, михаил мишустин
Частичная мобилизация в России, Россия, Михаил Мишустин
16:24 22.10.2022 (обновлено: 17:04 22.10.2022)
 
Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных

Премьер Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным постановление о мерах поддержки мобилизованных опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Россиянам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставляется отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлеваются сроки налоговых деклараций.
Решение в том числе распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Мера будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения.
Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка рассчитывается со дня окончания службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня ее окончания.
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Частичная мобилизация в РоссииРоссияМихаил Мишустин
 
 
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