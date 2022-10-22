https://ria.ru/20221022/plennye-1825976784.html
В Луганск вернулись двое бойцов, освобожденных из украинского плена
В Луганск вернулись двое бойцов, освобожденных из украинского плена - РИА Новости, 22.10.2022
В Луганск вернулись двое бойцов, освобожденных из украинского плена
Двое военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики, освобожденные из украинского плена, вернулись в Луганск, заявила журналистам советник главы... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T23:03
2022-10-22T23:03
2022-10-22T23:04
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
луганск
анна сорока
украина
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ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Двое военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики, освобожденные из украинского плена, вернулись в Луганск, заявила журналистам советник главы ЛНР Анна Сорока."Нам удалось вернуть двух наших бойцов, военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики… Очень сильно хочу, чтобы наши парни возвращались домой живыми, здоровыми и физически, и психологически. Каждый раз, когда даже по одному человечку мы возвращаем, это очень огромная радость для нас", - сказала Сорока.В пресс-службе оборонного ведомства республики уточнили, что власти РФ и непосредственно ЛНР продолжают интенсивную работу по освобождению военнослужащих, попавших в плен.Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию. В городе Новоазовске на площади перед районной администрацией их встречали с цветами, на встречу приезжали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, омбудсмен республики Дарья Морозова и другие официальные лица.
https://ria.ru/20221019/plen-1825201570.html
https://ria.ru/20221021/boytsy-1825629125.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Луганск, Анна Сорока, Украина
23:03 22.10.2022 (обновлено: 23:04 22.10.2022)
В Луганск вернулись двое бойцов, освобожденных из украинского плена
Власти ЛНР сообщили о возвращении в Луганск двух бойцов, освобожденных из плена