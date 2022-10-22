https://ria.ru/20221022/plennye-1825976784.html

В Луганск вернулись двое бойцов, освобожденных из украинского плена

В Луганск вернулись двое бойцов, освобожденных из украинского плена - РИА Новости, 22.10.2022

В Луганск вернулись двое бойцов, освобожденных из украинского плена

Двое военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики, освобожденные из украинского плена, вернулись в Луганск, заявила журналистам советник главы... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T23:03

2022-10-22T23:03

2022-10-22T23:04

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Двое военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики, освобожденные из украинского плена, вернулись в Луганск, заявила журналистам советник главы ЛНР Анна Сорока."Нам удалось вернуть двух наших бойцов, военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики… Очень сильно хочу, чтобы наши парни возвращались домой живыми, здоровыми и физически, и психологически. Каждый раз, когда даже по одному человечку мы возвращаем, это очень огромная радость для нас", - сказала Сорока.В пресс-службе оборонного ведомства республики уточнили, что власти РФ и непосредственно ЛНР продолжают интенсивную работу по освобождению военнослужащих, попавших в плен.Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию. В городе Новоазовске на площади перед районной администрацией их встречали с цветами, на встречу приезжали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, омбудсмен республики Дарья Морозова и другие официальные лица.

https://ria.ru/20221019/plen-1825201570.html

https://ria.ru/20221021/boytsy-1825629125.html

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в мире, луганская народная республика, россия, луганск, анна сорока, украина