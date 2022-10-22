https://ria.ru/20221022/pakistan-1825894306.html

Экс-премьер Пакистана опротестовал запрет занимать парламентские должности

Экс-премьер Пакистана опротестовал запрет занимать парламентские должности - РИА Новости, 22.10.2022

Экс-премьер Пакистана опротестовал запрет занимать парламентские должности

Экс-премьер Пакистана, председатель партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф" Имран Хан в субботу опротестовал запрет Избирательной комиссии страны на избрание в любые... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:51

2022-10-22T13:51

2022-10-22T13:51

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имран хан

пакистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт – РИА Новости. Экс-премьер Пакистана, председатель партии "Пакистан Техрик-и-Инсаф" Имран Хан в субботу опротестовал запрет Избирательной комиссии страны на избрание в любые органы законодательной власти в течение следующих пяти лет."В ходатайстве, поданном в Высокий суд Исламабада, Имран Хан потребовал, чтобы суд немедленно провел слушание и приостановил действие решения избирательной комиссии Пакистана. Он добавил, что избирательная комиссия Пакистана не имеет права дисквалифицировать какого-либо политика", - сообщает телеканал Geo.Ожидается, что суд в понедельник рассмотрит заявление экс-премьера.В пятницу Избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права на избрание и назначение как в федеральный, так и в региональные законодательные органы страны в течение пяти лет. Комиссия приняла соответствующее решение в отношении Хана, так как признала его виновным в продаже 52 ценностей, хранящихся в Тошахане (государственной сокровищнице Пакистана), и в сокрытии информации о полученных им лично подарках.Ранее нынешний премьер Шахбаз Шариф заявлял, что Хан продал в Дубае государственные сокровища общей стоимостью в 140 миллионов пакистанских рупий (свыше 630 тысяч долларов США).В начале апреля нижняя палата парламента Пакистана вынесла Хану вотум недоверия и выбрала премьером страны президента оппозиционной на тот момент Пакистанской мусульманской лиги (Н) Шахбаза Шарифа. Он был фактически единственным кандидатом на выборах после того, как партия "Техрик-и-Инсаф" вышла из состава парламента незадолго до запланированных выборов нового премьера. При этом накануне голосования в Пакистане прошли многотысячные акции в поддержку Хана и его партии "Техрик-и-Инсаф".Как отметил сам экс-премьер, "никогда в нашей истории такие толпы не выходили так спонтанно и в таком количестве, отвергая импортированное правительство, возглавляемое мошенниками".Вскоре после назначения нового премьера Хан потребовал немедленного проведения парламентских выборов в стране, по итогам которых будет определен новый глава правительства. Однако Избирательная комиссия Пакистана в конце апреля заявила, что не может провести всеобщие выборы до мая 2023 года.

https://ria.ru/20220821/pakistan-1811114194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, имран хан, пакистан, исламабад, дубай