https://ria.ru/20221022/otoplenie-1825957218.html

Жителей Николаева, покинувших свои дома, обязали платить за отопление

Жителей Николаева, покинувших свои дома, обязали платить за отопление - РИА Новости, 22.10.2022

Жителей Николаева, покинувших свои дома, обязали платить за отопление

Жители Николаева, временно покинувшие свои дома, обязаны платить за отопление в квартирах, сообщил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T20:07

2022-10-22T20:07

2022-10-22T21:02

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Жители Николаева, временно покинувшие свои дома, обязаны платить за отопление в квартирах, сообщил мэр города Александр Сенкевич.Его слова приводит издание "Суспiльне" ("Общественное").Сенкевич отметил, что тепло в квартирах поможет сохранить имущество горожан — без него квартиры покроются плесенью, бытовая техника выйдет из строя, а мебель "распухнет". По его словам, владелец жилья потеряет при этом гораздо больше, чем при оплате счетов за отопление.Ранее в Национальной комиссии госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщали, что с 24 февраля и до прекращения или отмены военного положения на Украине запрещено прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме. Такое требование действует в соответствии с постановлением правительства от 5 марта 2022 года. Вопрос подключения тепла в многоквартирных домах можно решить за счет дотации из местного бюджета, которая компенсирует неплатежи, однако не все местные бюджеты располагают такой возможностью.Глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Украины Андрей Герус 20 октября призвал сограждан вовремя оплачивать счета за электричество, чтобы у государства была возможность восстановить разрушенные объекты энергосистемы.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221022/kiev-1825909748.html

https://ria.ru/20221022/povrezhdeniya-1825879380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, андрей герус, николаев (украина), украина, верховная рада украины, владимир зеленский, харьков