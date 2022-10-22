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Жителей Николаева, покинувших свои дома, обязали платить за отопление - РИА Новости, 22.10.2022
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Жителей Николаева, покинувших свои дома, обязали платить за отопление
Жителей Николаева, покинувших свои дома, обязали платить за отопление - РИА Новости, 22.10.2022
Жителей Николаева, покинувших свои дома, обязали платить за отопление
Жители Николаева, временно покинувшие свои дома, обязаны платить за отопление в квартирах, сообщил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T20:07
2022-10-22T21:02
в мире
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Жители Николаева, временно покинувшие свои дома, обязаны платить за отопление в квартирах, сообщил мэр города Александр Сенкевич.Его слова приводит издание "Суспiльне" ("Общественное").Сенкевич отметил, что тепло в квартирах поможет сохранить имущество горожан — без него квартиры покроются плесенью, бытовая техника выйдет из строя, а мебель "распухнет". По его словам, владелец жилья потеряет при этом гораздо больше, чем при оплате счетов за отопление.Ранее в Национальной комиссии госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщали, что с 24 февраля и до прекращения или отмены военного положения на Украине запрещено прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме. Такое требование действует в соответствии с постановлением правительства от 5 марта 2022 года. Вопрос подключения тепла в многоквартирных домах можно решить за счет дотации из местного бюджета, которая компенсирует неплатежи, однако не все местные бюджеты располагают такой возможностью.Глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Украины Андрей Герус 20 октября призвал сограждан вовремя оплачивать счета за электричество, чтобы у государства была возможность восстановить разрушенные объекты энергосистемы.Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, андрей герус, николаев (украина), украина, верховная рада украины, владимир зеленский, харьков
В мире, Андрей Герус, Николаев (Украина), Украина, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Харьков
20:07 22.10.2022 (обновлено: 21:02 22.10.2022)
 
Жителей Николаева, покинувших свои дома, обязали платить за отопление

Мэр Николаева Сенкевич: жители, покинувшие город, обязаны платить за отопление в квартирах

© Fotolia / vlad_imir Радиатор отопления
Радиатор отопления - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Fotolia / vlad_imir
Радиатор отопления. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Жители Николаева, временно покинувшие свои дома, обязаны платить за отопление в квартирах, сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Его слова приводит издание "Суспiльне" ("Общественное").

"За отопление придется заплатить. Кто-то платит онлайн, находясь на расстоянии, а есть люди, у которых эти долги накапливаются, и потом будут принимать решения, как с этим быть", — подчеркнул мэр.

Сенкевич отметил, что тепло в квартирах поможет сохранить имущество горожан — без него квартиры покроются плесенью, бытовая техника выйдет из строя, а мебель "распухнет". По его словам, владелец жилья потеряет при этом гораздо больше, чем при оплате счетов за отопление.
Ранее в Национальной комиссии госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) сообщали, что с 24 февраля и до прекращения или отмены военного положения на Украине запрещено прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме. Такое требование действует в соответствии с постановлением правительства от 5 марта 2022 года. Вопрос подключения тепла в многоквартирных домах можно решить за счет дотации из местного бюджета, которая компенсирует неплатежи, однако не все местные бюджеты располагают такой возможностью.
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Глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной рады Украины Андрей Герус 20 октября призвал сограждан вовремя оплачивать счета за электричество, чтобы у государства была возможность восстановить разрушенные объекты энергосистемы.
Российские Вооруженные силы начали наносить ракетные удары 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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