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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 22.10.2022
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https://ria.ru/20221022/obstrely-1825921246.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска в очередной раз обстреляли Киевский район Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:12
2022-10-22T16:12
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Киевский район Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.43 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.45 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск были подвергнуты Кировский и Петровский районы Донецка, в общей сложности по городу выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк
донецкая народная республика
горловка
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донецк, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины
16:12 22.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Горловке еще восемь натовских снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАвтомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли Киевский район Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.43 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 14.45 – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, обстрелам со стороны украинских войск были подвергнуты Кировский и Петровский районы Донецка, в общей сложности по городу выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВооруженные силы Украины
 
 
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