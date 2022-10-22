https://ria.ru/20221022/naemniki-1825943855.html

Сержант из ДНР рассказал, что его взяли в плен иностранные наемники

Сержант из ДНР рассказал, что его взяли в плен иностранные наемники - РИА Новости, 22.10.2022

Сержант из ДНР рассказал, что его взяли в плен иностранные наемники

Вернувшийся из украинского плена сержант 103-го полка Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин рассказал, что его взяли в плен иностранные наемники, говорившие на... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T18:26

2022-10-22T18:26

2022-10-22T19:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

луганская народная республика

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825949015_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad05fabce534ed8e3c02d76b9c7f51f9.jpg

ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена сержант 103-го полка Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин рассказал, что его взяли в плен иностранные наемники, говорившие на английском и польском языках.Мужчина, служивший в первом батальоне первой роты своего полка, вместе со своим подразделением попал под сильный артиллерийский и минометный огонь противника. По его словам, военные начали отступать, но оказалось, что они находятся в окружении. При этом среди атаковавших было много иностранцев.Сержант отметил, что с наемниками был человек, который переводил с английского на русский и украинский. "Он с ними бегал. "Где переводчик, найди переводчика!" — они все время кричали. Я так понял, не все понимали этих англичан или американцев, кто они там", — заявил бывший пленный.По его словам, у иностранных наемников не было ни шевронов, ни опознавательных знаков. Обмундирование у них было украинское, "натовской расцветки". Наемники использовали иностранное оружие неизвестного для Шалыгина образца, в том числе небольшие ручные гранатометы.На днях мужчина в числе других пленных вернулся домой по обмену, который состоялся 12 октября.

https://ria.ru/20221021/naemniki-1825823580.html

донецкая народная республика

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Освобожденный из плена сержант народной милиции ДНР об иностранных наемниках Вернувшийся из украинского плена сержант народной милиции ДНР рассказал РИА Новости, что в плен его взяли иностранные наемники, говорившие на английском и польском. 2022-10-22T18:26 true PT1M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, луганская народная республика, нато, вооруженные силы украины