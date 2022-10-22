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Сержант из ДНР рассказал, что его взяли в плен иностранные наемники - РИА Новости, 22.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/naemniki-1825943855.html
Сержант из ДНР рассказал, что его взяли в плен иностранные наемники
Сержант из ДНР рассказал, что его взяли в плен иностранные наемники - РИА Новости, 22.10.2022
Сержант из ДНР рассказал, что его взяли в плен иностранные наемники
Вернувшийся из украинского плена сержант 103-го полка Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин рассказал, что его взяли в плен иностранные наемники, говорившие на... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T18:26
2022-10-22T19:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
луганская народная республика
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена сержант 103-го полка Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин рассказал, что его взяли в плен иностранные наемники, говорившие на английском и польском языках.Мужчина, служивший в первом батальоне первой роты своего полка, вместе со своим подразделением попал под сильный артиллерийский и минометный огонь противника. По его словам, военные начали отступать, но оказалось, что они находятся в окружении. При этом среди атаковавших было много иностранцев.Сержант отметил, что с наемниками был человек, который переводил с английского на русский и украинский. "Он с ними бегал. "Где переводчик, найди переводчика!" — они все время кричали. Я так понял, не все понимали этих англичан или американцев, кто они там", — заявил бывший пленный.По его словам, у иностранных наемников не было ни шевронов, ни опознавательных знаков. Обмундирование у них было украинское, "натовской расцветки". Наемники использовали иностранное оружие неизвестного для Шалыгина образца, в том числе небольшие ручные гранатометы.На днях мужчина в числе других пленных вернулся домой по обмену, который состоялся 12 октября.
https://ria.ru/20221021/naemniki-1825823580.html
донецкая народная республика
украина
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Освобожденный из плена сержант народной милиции ДНР об иностранных наемниках
Вернувшийся из украинского плена сержант народной милиции ДНР рассказал РИА Новости, что в плен его взяли иностранные наемники, говорившие на английском и польском.
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, украина, луганская народная республика, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Луганская Народная Республика, НАТО, Вооруженные силы Украины
18:26 22.10.2022 (обновлено: 19:32 22.10.2022)
 
Сержант из ДНР рассказал, что его взяли в плен иностранные наемники

Сержант из ДНР рассказал, что в плен его брали наемники, говорившие на иностранных языках

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ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Вернувшийся из украинского плена сержант 103-го полка Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин рассказал, что его взяли в плен иностранные наемники, говорившие на английском и польском языках.
Мужчина, служивший в первом батальоне первой роты своего полка, вместе со своим подразделением попал под сильный артиллерийский и минометный огонь противника. По его словам, военные начали отступать, но оказалось, что они находятся в окружении. При этом среди атаковавших было много иностранцев.

"Сразу мы поняли… Английскую речь мы услышали сразу, на английском кто-то кричал. Потом поляк начал ворковать. В общем, мы так и не поняли, кто атаковал. Ну и украинский (язык) был, все до кучи", — рассказал Шалыгин.

Сержант отметил, что с наемниками был человек, который переводил с английского на русский и украинский. "Он с ними бегал. "Где переводчик, найди переводчика!" — они все время кричали. Я так понял, не все понимали этих англичан или американцев, кто они там", — заявил бывший пленный.
По его словам, у иностранных наемников не было ни шевронов, ни опознавательных знаков. Обмундирование у них было украинское, "натовской расцветки". Наемники использовали иностранное оружие неизвестного для Шалыгина образца, в том числе небольшие ручные гранатометы.
На днях мужчина в числе других пленных вернулся домой по обмену, который состоялся 12 октября.
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