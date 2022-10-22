Российскую культуру нельзя отменить, заявили на форуме "Сделано в России"
Российскую культуру нельзя отменить, считают участники дискуссии форума "Сделано в России"
Форум "Сделано в России – 2022". Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российскую культуру нельзя "отменить", к такому выводу пришли участники дискуссии на международном форуме "Сделано в России", организованном Российским экспортным центром (Группа ВЭБ).
"Российскую культуру нельзя отменить, в мире никуда не исчезнет глубинная потребность в ней. К такому выводу пришли участники дискуссии "Культура: мягкая сила в жесткой борьбе", - сообщает РЭЦ.
По мнению участников дискуссии, одно из доказательств этого — тот факт, что главные сцены Европы заявили произведения русских классиков как неотъемлемую часть новых сезонов. Кроме того, европейские страны активно приглашают наших артистов.
"Знаменитый балет "Лебединое озеро" поставят во Франции в театре Опера Бастилии. Венская государственная опера откроется "Спящей красавицей", а Королевский театр Испании покажет оперу Дмитрия Шостаковича "Нос", - добавили спикеры.
"Культура является универсальной ценностью, а русская культура — это достояние всего человечества. Многие говорят о ее "отмене", но это просто невозможно, как невозможно изолировать Россию от мира. Культура — это наша "мягкая сила", и сейчас мы должны уделять ей особое внимание", — считает генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
В дискуссии "Культура: мягкая сила в жесткой борьбе" принимали участие ректор ГИТИС Григорий Заславский, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству МИД РФ Михаил Швыдкой, генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов и другие яркие деятели культуры.