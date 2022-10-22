https://ria.ru/20221022/kultura-1825919828.html

Российскую культуру нельзя отменить, заявили на форуме "Сделано в России"

Российскую культуру нельзя отменить, заявили на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 22.10.2022

Российскую культуру нельзя отменить, заявили на форуме "Сделано в России"

Российскую культуру нельзя "отменить", к такому выводу пришли участники дискуссии на международном форуме "Сделано в России", организованном Российским... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:02

2022-10-22T16:02

2022-10-22T16:02

культура

дмитрий шостакович

вероника никишина

григорий заславский

россия

европа

франция

гитис

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российскую культуру нельзя "отменить", к такому выводу пришли участники дискуссии на международном форуме "Сделано в России", организованном Российским экспортным центром (Группа ВЭБ)."Российскую культуру нельзя отменить, в мире никуда не исчезнет глубинная потребность в ней. К такому выводу пришли участники дискуссии "Культура: мягкая сила в жесткой борьбе", - сообщает РЭЦ.По мнению участников дискуссии, одно из доказательств этого — тот факт, что главные сцены Европы заявили произведения русских классиков как неотъемлемую часть новых сезонов. Кроме того, европейские страны активно приглашают наших артистов."Культура является универсальной ценностью, а русская культура — это достояние всего человечества. Многие говорят о ее "отмене", но это просто невозможно, как невозможно изолировать Россию от мира. Культура — это наша "мягкая сила", и сейчас мы должны уделять ей особое внимание", — считает генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.В дискуссии "Культура: мягкая сила в жесткой борьбе" принимали участие ректор ГИТИС Григорий Заславский, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству МИД РФ Михаил Швыдкой, генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов и другие яркие деятели культуры.

https://ria.ru/20221014/kultura-1824083487.html

https://ria.ru/20221001/termin-1820794159.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий шостакович, вероника никишина, григорий заславский, россия, европа, франция, гитис, культура, форум "сделано в россии"