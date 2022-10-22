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Эвакуированных жителей Херсонской области разместили в здравницах Кубани - РИА Новости, 22.10.2022
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Эвакуированных жителей Херсонской области разместили в здравницах Кубани
Эвакуированных жителей Херсонской области разместили в здравницах Кубани - РИА Новости, 22.10.2022
Эвакуированных жителей Херсонской области разместили в здравницах Кубани
Свыше 5,5 тысячи жителей Херсонской области разместили в санаториях Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе Кубани. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:38
2022-10-22T13:38
общество
владимир сальдо
херсонская область
краснодарский край
днепр (город)
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КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Свыше 5,5 тысячи жителей Херсонской области разместили в санаториях Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе Кубани.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий."В здравницах Краснодарского края разместили более 5,5 тысячи жителей Херсонской области. Им помогают волонтеры, сотрудники администрации, управления социальной защиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних, центра занятости и другие. Жителей Херсонской области, прибывающих железнодорожным транспортом, встречают на вокзале и размещают в санаториях", - говорится в Telegram-канале оперштаба региона.Ранее сообщалось, на пути следования жителей Херсонской области, прибывающих на Кубань на машинах, развернут специальный консультативный пост для помощи и координации. Здесь круглосуточно дежурят сотрудники администрации. Они регистрируют приезжающих, отвечают на вопросы, ориентируют по местам размещения, объясняют, как туда лучше проехать.В пятницу вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев сообщил об открытии в Анапе Единого информационного центра для жителей Херсонской и Запорожской областей, где они могут решить проблемы с документами и трудоустройством.
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общество, владимир сальдо, херсонская область , краснодарский край, днепр (город)
Общество, Владимир Сальдо, Херсонская область , Краснодарский край, Днепр (город)
13:38 22.10.2022
 
Эвакуированных жителей Херсонской области разместили в здравницах Кубани

В здравницах Кубани разместили более 5500 жителей Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЖители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра
Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жители Херсона во время эвакуации на левый берег Днепра. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Свыше 5,5 тысячи жителей Херсонской области разместили в санаториях Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе Кубани.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий.
Проводницы в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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В Анапу прибыли очередные поезда с жителями Херсонской области
"В здравницах Краснодарского края разместили более 5,5 тысячи жителей Херсонской области. Им помогают волонтеры, сотрудники администрации, управления социальной защиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних, центра занятости и другие. Жителей Херсонской области, прибывающих железнодорожным транспортом, встречают на вокзале и размещают в санаториях", - говорится в Telegram-канале оперштаба региона.
Ранее сообщалось, на пути следования жителей Херсонской области, прибывающих на Кубань на машинах, развернут специальный консультативный пост для помощи и координации. Здесь круглосуточно дежурят сотрудники администрации. Они регистрируют приезжающих, отвечают на вопросы, ориентируют по местам размещения, объясняют, как туда лучше проехать.
В пятницу вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев сообщил об открытии в Анапе Единого информационного центра для жителей Херсонской и Запорожской областей, где они могут решить проблемы с документами и трудоустройством.
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ОбществоВладимир СальдоХерсонская областьКраснодарский крайДнепр (город)
 
 
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