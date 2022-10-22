https://ria.ru/20221022/kuban-1825891509.html

Эвакуированных жителей Херсонской области разместили в здравницах Кубани

Эвакуированных жителей Херсонской области разместили в здравницах Кубани - РИА Новости, 22.10.2022

Эвакуированных жителей Херсонской области разместили в здравницах Кубани

Свыше 5,5 тысячи жителей Херсонской области разместили в санаториях Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе Кубани. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:38

2022-10-22T13:38

2022-10-22T13:38

общество

владимир сальдо

херсонская область

краснодарский край

днепр (город)

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КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Свыше 5,5 тысячи жителей Херсонской области разместили в санаториях Краснодарского края, сообщили в оперативном штабе Кубани.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий."В здравницах Краснодарского края разместили более 5,5 тысячи жителей Херсонской области. Им помогают волонтеры, сотрудники администрации, управления социальной защиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних, центра занятости и другие. Жителей Херсонской области, прибывающих железнодорожным транспортом, встречают на вокзале и размещают в санаториях", - говорится в Telegram-канале оперштаба региона.Ранее сообщалось, на пути следования жителей Херсонской области, прибывающих на Кубань на машинах, развернут специальный консультативный пост для помощи и координации. Здесь круглосуточно дежурят сотрудники администрации. Они регистрируют приезжающих, отвечают на вопросы, ориентируют по местам размещения, объясняют, как туда лучше проехать.В пятницу вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев сообщил об открытии в Анапе Единого информационного центра для жителей Херсонской и Запорожской областей, где они могут решить проблемы с документами и трудоустройством.

https://ria.ru/20221020/kherson-1825460715.html

https://ria.ru/20221020/kherson-1825407239.html

херсонская область

краснодарский край

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир сальдо, херсонская область , краснодарский край, днепр (город)