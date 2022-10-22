https://ria.ru/20221022/krasnoarmeytsy-1825874007.html
В Подмосковье перезахоронили останки 174 солдат, погибших в годы войны
В Подмосковье перезахоронили останки 174 солдат, погибших в годы войны - РИА Новости, 22.10.2022
В Подмосковье перезахоронили останки 174 солдат, погибших в годы войны
В Московской области состоялась церемония перезахоронения останков 174 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:32
2022-10-22T11:32
2022-10-22T15:55
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МОКРОЕ (Московская область), 22 окт - РИА Новости. В Московской области состоялась церемония перезахоронения останков 174 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ."На воинском мемориале в деревне Мокрое Можайского района Московской области состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 174 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Останки погибших красноармейцев перезахоронили с воинскими и духовными почестями", - сказали в ведомстве.В траурном митинге приняли участие представители Минобороны, органов власти, духовенства, участники поисковых организаций, военнослужащие воинских частей, ветераны и родственники погибших воинов.В ведомстве напомнили, что на протяжении многих лет ведут работу по созданию правовой базы, организации поиска незахороненных погибших воинов, установлению их имен и захоронению с воинскими почестями. В частности, была создана государственная информационная система "Память народа". Благодаря этому работа по установлению имен павших защитников Отечества была существенно облегчена.Среди останков, перезахороненных в Мокром, удалось прочитать один смертный медальон на красноармейца Писарева Бориса Степановича, 1911 года рождения. Его внучка приехала на церемонию перезахоронения. Ей был передан солдатский медальон деда, документы о перезахоронении, а также вручена на вечное хранение медаль "Шагнувшие в Бессмертие" от Поискового движения России.
https://ria.ru/20220525/ostanki-1790686151.html
https://ria.ru/20220418/voyna-1784155441.html
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общество, московская область (подмосковье), россия, можайский район
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Можайский район
11:32 22.10.2022 (обновлено: 15:55 22.10.2022)
В Подмосковье перезахоронили останки 174 солдат, погибших в годы войны
В Московской области перезахоронили останки 174 красноармейцев, погибших в годы войны
МОКРОЕ (Московская область), 22 окт - РИА Новости. В Московской области состоялась церемония перезахоронения останков 174 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"На воинском мемориале в деревне Мокрое Можайского района
Московской области состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 174 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Останки погибших красноармейцев перезахоронили с воинскими и духовными почестями", - сказали в ведомстве.
В траурном митинге приняли участие представители Минобороны, органов власти, духовенства, участники поисковых организаций, военнослужащие воинских частей, ветераны и родственники погибших воинов.
В ведомстве напомнили, что на протяжении многих лет ведут работу по созданию правовой базы, организации поиска незахороненных погибших воинов, установлению их имен и захоронению с воинскими почестями. В частности, была создана государственная информационная система "Память народа". Благодаря этому работа по установлению имен павших защитников Отечества была существенно облегчена.
Среди останков, перезахороненных в Мокром, удалось прочитать один смертный медальон на красноармейца Писарева Бориса Степановича, 1911 года рождения. Его внучка приехала на церемонию перезахоронения. Ей был передан солдатский медальон деда, документы о перезахоронении, а также вручена на вечное хранение медаль "Шагнувшие в Бессмертие" от Поискового движения России.