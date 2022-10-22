https://ria.ru/20221022/krasnoarmeytsy-1825874007.html

В Подмосковье перезахоронили останки 174 солдат, погибших в годы войны

В Подмосковье перезахоронили останки 174 солдат, погибших в годы войны - РИА Новости, 22.10.2022

В Подмосковье перезахоронили останки 174 солдат, погибших в годы войны

В Московской области состоялась церемония перезахоронения останков 174 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T11:32

2022-10-22T11:32

2022-10-22T15:55

общество

московская область (подмосковье)

россия

можайский район

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МОКРОЕ (Московская область), 22 окт - РИА Новости. В Московской области состоялась церемония перезахоронения останков 174 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ."На воинском мемориале в деревне Мокрое Можайского района Московской области состоялась торжественная церемония перезахоронения останков 174 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Останки погибших красноармейцев перезахоронили с воинскими и духовными почестями", - сказали в ведомстве.В траурном митинге приняли участие представители Минобороны, органов власти, духовенства, участники поисковых организаций, военнослужащие воинских частей, ветераны и родственники погибших воинов.В ведомстве напомнили, что на протяжении многих лет ведут работу по созданию правовой базы, организации поиска незахороненных погибших воинов, установлению их имен и захоронению с воинскими почестями. В частности, была создана государственная информационная система "Память народа". Благодаря этому работа по установлению имен павших защитников Отечества была существенно облегчена.Среди останков, перезахороненных в Мокром, удалось прочитать один смертный медальон на красноармейца Писарева Бориса Степановича, 1911 года рождения. Его внучка приехала на церемонию перезахоронения. Ей был передан солдатский медальон деда, документы о перезахоронении, а также вручена на вечное хранение медаль "Шагнувшие в Бессмертие" от Поискового движения России.

https://ria.ru/20220525/ostanki-1790686151.html

https://ria.ru/20220418/voyna-1784155441.html

московская область (подмосковье)

россия

можайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), россия, можайский район