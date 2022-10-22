https://ria.ru/20221022/koronavirus-1825872044.html

В Москве за сутки госпитализировали 134 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 134 человека с COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 134 человека с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 865 случаев COVID, умерли 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T11:17

2022-10-22T11:17

2022-10-22T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 865 случаев COVID, умерли 18 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 865, госпитализированы - 134 человека, выздоровели - 1002 человека, 18 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 224 258 случаев коронавируса, выздоровели 3 033 178 человек, умерли 46 507 человек.

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва