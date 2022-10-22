Рейтинг@Mail.ru
Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221022/konsultatsii-1825837725.html
Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций
Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций - РИА Новости, 22.10.2022
Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций
Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций на уровне министерств иностранных дел, сообщает медиацентр МИД республики. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T03:47
2022-10-22T03:47
россия
абхазия
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152159/43/1521594341_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_7e134ef4882b52efdfa3bfb88e3657a8.jpg
СУХУМ, 22 окт - РИА Новости. Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций на уровне министерств иностранных дел, сообщает медиацентр МИД республики.Ранее сообщалось, что Абхазия, РФ и САР создадут трехсторонний механизм консультаций."Республика Абхазия и Российская Федерация на уровне МИД запустили механизм согласования трехстороннего формата консультаций между Республикой Абхазия, Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой", - говорится в сообщении.Данный механизм нацелен на разработку и реализацию торгово-экономических и гуманитарных проектов.
https://ria.ru/20221014/abkhaziya-1823982114.html
https://ria.ru/20220628/sotrudnichestvo-1798870581.html
россия
абхазия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152159/43/1521594341_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3ac57524b569f173e7e4736cb8de91ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, абхазия, сирия
Россия, Абхазия, Сирия
03:47 22.10.2022
 
Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций

В МИД Абхазии сообщили о запуске трехстороннего механизма консультаций между странами

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в медиабанкФлаг Абхазии
Флаг Абхазии - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в медиабанк
Флаг Абхазии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 22 окт - РИА Новости. Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций на уровне министерств иностранных дел, сообщает медиацентр МИД республики.
Ранее сообщалось, что Абхазия, РФ и САР создадут трехсторонний механизм консультаций.
Президент Абхазии Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 12:52
Лидер Абхазии встретился с российским послом Шургалиным
"Республика Абхазия и Российская Федерация на уровне МИД запустили механизм согласования трехстороннего формата консультаций между Республикой Абхазия, Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой", - говорится в сообщении.
Данный механизм нацелен на разработку и реализацию торгово-экономических и гуманитарных проектов.
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 21:30
Россия и Абхазия обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества
 
РоссияАбхазияСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала