https://ria.ru/20221022/konsultatsii-1825837725.html
Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций
Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций - РИА Новости, 22.10.2022
Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций
Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций на уровне министерств иностранных дел, сообщает медиацентр МИД республики. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T03:47
2022-10-22T03:47
2022-10-22T03:47
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сирия
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СУХУМ, 22 окт - РИА Новости. Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций на уровне министерств иностранных дел, сообщает медиацентр МИД республики.Ранее сообщалось, что Абхазия, РФ и САР создадут трехсторонний механизм консультаций."Республика Абхазия и Российская Федерация на уровне МИД запустили механизм согласования трехстороннего формата консультаций между Республикой Абхазия, Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой", - говорится в сообщении.Данный механизм нацелен на разработку и реализацию торгово-экономических и гуманитарных проектов.
https://ria.ru/20221014/abkhaziya-1823982114.html
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россия, абхазия, сирия
Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций
В МИД Абхазии сообщили о запуске трехстороннего механизма консультаций между странами
СУХУМ, 22 окт - РИА Новости. Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций на уровне министерств иностранных дел, сообщает медиацентр МИД республики.
Ранее сообщалось, что Абхазия, РФ и САР создадут трехсторонний механизм консультаций.
"Республика Абхазия и Российская Федерация на уровне МИД запустили механизм согласования трехстороннего формата консультаций между Республикой Абхазия, Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой", - говорится в сообщении.
Данный механизм нацелен на разработку и реализацию торгово-экономических и гуманитарных проектов.