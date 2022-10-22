https://ria.ru/20221022/konsultatsii-1825837725.html

Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций

Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций - РИА Новости, 22.10.2022

Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций

Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций на уровне министерств иностранных дел, сообщает медиацентр МИД республики. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T03:47

2022-10-22T03:47

2022-10-22T03:47

россия

абхазия

сирия

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СУХУМ, 22 окт - РИА Новости. Абхазия, Россия и Сирия запустили трехсторонний механизм консультаций на уровне министерств иностранных дел, сообщает медиацентр МИД республики.Ранее сообщалось, что Абхазия, РФ и САР создадут трехсторонний механизм консультаций."Республика Абхазия и Российская Федерация на уровне МИД запустили механизм согласования трехстороннего формата консультаций между Республикой Абхазия, Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой", - говорится в сообщении.Данный механизм нацелен на разработку и реализацию торгово-экономических и гуманитарных проектов.

https://ria.ru/20221014/abkhaziya-1823982114.html

https://ria.ru/20220628/sotrudnichestvo-1798870581.html

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россия, абхазия, сирия