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В Москве открылся прием заявок на конкурс "Путеводная звезда" - РИА Новости, 22.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221022/konkurs-1825668389.html
В Москве открылся прием заявок на конкурс "Путеводная звезда"
В Москве открылся прием заявок на конкурс "Путеводная звезда" - РИА Новости, 22.10.2022
В Москве открылся прием заявок на конкурс "Путеводная звезда"
В Москве стартовал ежегодный городской конкурс "Путеводная звезда", в котором принимают участие представители туристического, гостиничного, ресторанного... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T02:39
2022-10-22T02:39
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Москве стартовал ежегодный городской конкурс "Путеводная звезда", в котором принимают участие представители туристического, гостиничного, ресторанного бизнеса, а также проекты медиаиндустрии и музейного дела, сообщают в пресс-службе Комитета по туризму Москвы.Подать заявку на участие можно по 25 октября на официальном сайте премии. Победителей выберут по итогам оценок экспертного жюри конкурса и с помощью онлайн-голосования на портале "Активный гражданин".В этом году в конкурсе представлено 23 номинации — 19 основных и четыре специальных. Например, среди гастрономических — есть "Московский завтрак", "Московский гастромаркет", "Модная гастрономия" и "Московская классика".Блок "Впечатления и гостеприимство" включает в себя номинации для музеев, туроператоров, объектов показа, в том числе и для новых точек притяжения. Гостиницам предлагают соревноваться со своими коллегами по количеству звезд, также будет выбран "Лучший хостел" и "Лучший MICE-отель". Есть награды для СМИ и блогеров.В числе специальных организаторы выделили номинации "Лучший гид-переводчик", "Лучший экскурсовод", "Лучший администратор гостиницы", "Лучший специалист по организации и предоставлению туристических услуг". Награды получат победители общегородского конкурса "Московские мастера 2022 года".Поступившие заявки будут рассматривать в течение недели — с 26 по 31 октября. В восьми номинациях победителя выберут пользователи проекта "Активный гражданин". В одиннадцати — оценивать будет экспертное жюри.
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туризм, новости - туризм, москва, премии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, премии
02:39 22.10.2022
 
В Москве открылся прием заявок на конкурс "Путеводная звезда"

В Москве открыли прием заявок на ежегодную городскую премию "Путеводная звезда"

© РИА Новости / Елена ГромоваМосква. Премия "Путеводная звезда"
Москва. Премия Путеводная звезда - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Елена Громова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Москве стартовал ежегодный городской конкурс "Путеводная звезда", в котором принимают участие представители туристического, гостиничного, ресторанного бизнеса, а также проекты медиаиндустрии и музейного дела, сообщают в пресс-службе Комитета по туризму Москвы.
Подать заявку на участие можно по 25 октября на официальном сайте премии. Победителей выберут по итогам оценок экспертного жюри конкурса и с помощью онлайн-голосования на портале "Активный гражданин".
В этом году в конкурсе представлено 23 номинации — 19 основных
и четыре специальных. Например, среди гастрономических — есть "Московский завтрак", "Московский гастромаркет", "Модная гастрономия" и "Московская классика".
Блок "Впечатления и гостеприимство" включает в себя номинации для музеев, туроператоров, объектов показа, в том числе и для новых точек притяжения. Гостиницам предлагают соревноваться со своими коллегами по количеству звезд, также будет выбран "Лучший хостел" и "Лучший MICE-отель". Есть награды для СМИ и блогеров.
В числе специальных организаторы выделили номинации "Лучший гид-переводчик", "Лучший экскурсовод", "Лучший администратор гостиницы", "Лучший специалист по организации и предоставлению туристических услуг". Награды получат победители общегородского конкурса "Московские мастера 2022 года".
Поступившие заявки будут рассматривать в течение недели — с 26 по 31 октября. В восьми номинациях победителя выберут пользователи проекта "Активный гражданин". В одиннадцати — оценивать будет экспертное жюри.
Награждение лауреатов премии Путеводная звезда - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 21:19Туризм
РИА Новости Туризм получило премию "Путеводная звезда"
 
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