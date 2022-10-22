https://ria.ru/20221022/konkurs-1825668389.html

В Москве открылся прием заявок на конкурс "Путеводная звезда"

В Москве открылся прием заявок на конкурс "Путеводная звезда" - РИА Новости, 22.10.2022

В Москве открылся прием заявок на конкурс "Путеводная звезда"

В Москве стартовал ежегодный городской конкурс "Путеводная звезда", в котором принимают участие представители туристического, гостиничного, ресторанного... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T02:39

2022-10-22T02:39

2022-10-22T02:39

туризм

туризм

новости - туризм

москва

премии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763746973_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_102563e166775f92c4f87f1d19744e4f.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Москве стартовал ежегодный городской конкурс "Путеводная звезда", в котором принимают участие представители туристического, гостиничного, ресторанного бизнеса, а также проекты медиаиндустрии и музейного дела, сообщают в пресс-службе Комитета по туризму Москвы.Подать заявку на участие можно по 25 октября на официальном сайте премии. Победителей выберут по итогам оценок экспертного жюри конкурса и с помощью онлайн-голосования на портале "Активный гражданин".В этом году в конкурсе представлено 23 номинации — 19 основных и четыре специальных. Например, среди гастрономических — есть "Московский завтрак", "Московский гастромаркет", "Модная гастрономия" и "Московская классика".Блок "Впечатления и гостеприимство" включает в себя номинации для музеев, туроператоров, объектов показа, в том числе и для новых точек притяжения. Гостиницам предлагают соревноваться со своими коллегами по количеству звезд, также будет выбран "Лучший хостел" и "Лучший MICE-отель". Есть награды для СМИ и блогеров.В числе специальных организаторы выделили номинации "Лучший гид-переводчик", "Лучший экскурсовод", "Лучший администратор гостиницы", "Лучший специалист по организации и предоставлению туристических услуг". Награды получат победители общегородского конкурса "Московские мастера 2022 года".Поступившие заявки будут рассматривать в течение недели — с 26 по 31 октября. В восьми номинациях победителя выберут пользователи проекта "Активный гражданин". В одиннадцати — оценивать будет экспертное жюри.

https://ria.ru/20211214/puteshestviya-1763684387.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, москва, премии