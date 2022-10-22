https://ria.ru/20221022/kombayner-1825952347.html

В Белгородской области комбайнер подорвался на мине

В Белгородской области комбайнер подорвался на мине - РИА Новости, 22.10.2022

В Белгородской области комбайнер подорвался на мине

Комбайнер в Валуйском округе получил черепно-мозговую травму, в результате подрыва на мине, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T19:28

2022-10-22T19:28

2022-10-22T19:28

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Комбайнер в Валуйском округе получил черепно-мозговую травму, в результате подрыва на мине, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Глава области напомнил, что нужно быть предельно внимательными ко всем указателям и информационным стендам, они установлены для безопасности жителей.Губернатор 16 октября сообщал, что мужчина наступил на мину в Шебекинском городском округе, в результате чего ему оторвало ступню, он был доставлен в больницу.

https://ria.ru/20221022/shebekino-1825927191.html

белгородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вячеслав гладков, белгородская область