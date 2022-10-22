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В Белгородской области комбайнер подорвался на мине - РИА Новости, 22.10.2022
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В Белгородской области комбайнер подорвался на мине
В Белгородской области комбайнер подорвался на мине - РИА Новости, 22.10.2022
В Белгородской области комбайнер подорвался на мине
Комбайнер в Валуйском округе получил черепно-мозговую травму, в результате подрыва на мине, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T19:28
2022-10-22T19:28
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Комбайнер в Валуйском округе получил черепно-мозговую травму, в результате подрыва на мине, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Глава области напомнил, что нужно быть предельно внимательными ко всем указателям и информационным стендам, они установлены для безопасности жителей.Губернатор 16 октября сообщал, что мужчина наступил на мину в Шебекинском городском округе, в результате чего ему оторвало ступню, он был доставлен в больницу.
https://ria.ru/20221022/shebekino-1825927191.html
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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
19:28 22.10.2022
 
В Белгородской области комбайнер подорвался на мине

В Белгородской области комбайнер получил черепно-мозговую травму, наехав на мину

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Комбайнер в Валуйском округе получил черепно-мозговую травму, в результате подрыва на мине, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Валуйском городском округе есть пострадавший. По предварительной информации, несмотря на наличие предупреждающей таблички, комбайнер наехал на мину, в результате чего произошел подрыв. Мужчина доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Глава области напомнил, что нужно быть предельно внимательными ко всем указателям и информационным стендам, они установлены для безопасности жителей.
Губернатор 16 октября сообщал, что мужчина наступил на мину в Шебекинском городском округе, в результате чего ему оторвало ступню, он был доставлен в больницу.
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ПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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