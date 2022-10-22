https://ria.ru/20221022/kombayner-1825952347.html
В Белгородской области комбайнер подорвался на мине
В Белгородской области комбайнер подорвался на мине - РИА Новости, 22.10.2022
В Белгородской области комбайнер подорвался на мине
Комбайнер в Валуйском округе получил черепно-мозговую травму, в результате подрыва на мине, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T19:28
2022-10-22T19:28
2022-10-22T19:28
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Комбайнер в Валуйском округе получил черепно-мозговую травму, в результате подрыва на мине, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Глава области напомнил, что нужно быть предельно внимательными ко всем указателям и информационным стендам, они установлены для безопасности жителей.Губернатор 16 октября сообщал, что мужчина наступил на мину в Шебекинском городском округе, в результате чего ему оторвало ступню, он был доставлен в больницу.
https://ria.ru/20221022/shebekino-1825927191.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгородской области комбайнер подорвался на мине
В Белгородской области комбайнер получил черепно-мозговую травму, наехав на мину