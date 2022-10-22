https://ria.ru/20221022/italiya-1825886693.html

Глава ЕК поздравила нового премьера Италии с вступлением в должность

Глава ЕК поздравила нового премьера Италии с вступлением в должность - РИА Новости, 22.10.2022

Глава ЕК поздравила нового премьера Италии с вступлением в должность

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Джорджу Мелони с вступлением в должность премьера Италии, заявила, что рассчитывает на сотрудничество с новым РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:00

2022-10-22T13:00

2022-10-22T13:00

в мире

урсула фон дер ляйен

серджо маттарелла

италия

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Джорджу Мелони с вступлением в должность премьера Италии, заявила, что рассчитывает на сотрудничество с новым кабинетом министров для преодоления общих вызов."Поздравляю Джорджу Мелони с назначением на пост премьер-министра. Впервые этот пост занимает женщина. Я рассчитываю на конструктивное сотрудничество с новым правительством перед лицом вызовов, которые мы должны преодолеть вместе", - написала глава ЕК в Twitter.Новое правительство Италии во главе с лидером партии "Братья Италии" Мелони в субботу принесло присягу на верность республике в присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце.

https://ria.ru/20221022/pravitelstvo-1825872365.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, урсула фон дер ляйен, серджо маттарелла, италия, еврокомиссия