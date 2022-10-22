https://ria.ru/20221022/italiya-1825886693.html
Глава ЕК поздравила нового премьера Италии с вступлением в должность
Глава ЕК поздравила нового премьера Италии с вступлением в должность - РИА Новости, 22.10.2022
Глава ЕК поздравила нового премьера Италии с вступлением в должность
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Джорджу Мелони с вступлением в должность премьера Италии, заявила, что рассчитывает на сотрудничество с новым РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:00
2022-10-22T13:00
2022-10-22T13:00
в мире
урсула фон дер ляйен
серджо маттарелла
италия
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286580_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_45adb4bcaa0326cec085064beab5ad52.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Джорджу Мелони с вступлением в должность премьера Италии, заявила, что рассчитывает на сотрудничество с новым кабинетом министров для преодоления общих вызов."Поздравляю Джорджу Мелони с назначением на пост премьер-министра. Впервые этот пост занимает женщина. Я рассчитываю на конструктивное сотрудничество с новым правительством перед лицом вызовов, которые мы должны преодолеть вместе", - написала глава ЕК в Twitter.Новое правительство Италии во главе с лидером партии "Братья Италии" Мелони в субботу принесло присягу на верность республике в присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце.
https://ria.ru/20221022/pravitelstvo-1825872365.html
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286580_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_47d1d79901bec13b0478763c30b65783.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урсула фон дер ляйен, серджо маттарелла, италия, еврокомиссия
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Серджо Маттарелла, Италия, Еврокомиссия
Глава ЕК поздравила нового премьера Италии с вступлением в должность
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен поздравила нового премьера Италии с вступлением в должность