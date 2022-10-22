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Глава ЕК поздравила нового премьера Италии с вступлением в должность - РИА Новости, 22.10.2022
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Глава ЕК поздравила нового премьера Италии с вступлением в должность
Глава ЕК поздравила нового премьера Италии с вступлением в должность - РИА Новости, 22.10.2022
Глава ЕК поздравила нового премьера Италии с вступлением в должность
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Джорджу Мелони с вступлением в должность премьера Италии, заявила, что рассчитывает на сотрудничество с новым РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:00
2022-10-22T13:00
в мире
урсула фон дер ляйен
серджо маттарелла
италия
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Джорджу Мелони с вступлением в должность премьера Италии, заявила, что рассчитывает на сотрудничество с новым кабинетом министров для преодоления общих вызов."Поздравляю Джорджу Мелони с назначением на пост премьер-министра. Впервые этот пост занимает женщина. Я рассчитываю на конструктивное сотрудничество с новым правительством перед лицом вызовов, которые мы должны преодолеть вместе", - написала глава ЕК в Twitter.Новое правительство Италии во главе с лидером партии "Братья Италии" Мелони в субботу принесло присягу на верность республике в присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце.
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в мире, урсула фон дер ляйен, серджо маттарелла, италия, еврокомиссия
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Серджо Маттарелла, Италия, Еврокомиссия
13:00 22.10.2022
 
Глава ЕК поздравила нового премьера Италии с вступлением в должность

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен поздравила нового премьера Италии с вступлением в должность

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен выступает в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен выступает в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен выступает в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Джорджу Мелони с вступлением в должность премьера Италии, заявила, что рассчитывает на сотрудничество с новым кабинетом министров для преодоления общих вызов.
"Поздравляю Джорджу Мелони с назначением на пост премьер-министра. Впервые этот пост занимает женщина. Я рассчитываю на конструктивное сотрудничество с новым правительством перед лицом вызовов, которые мы должны преодолеть вместе", - написала глава ЕК в Twitter.
Новое правительство Италии во главе с лидером партии "Братья Италии" Мелони в субботу принесло присягу на верность республике в присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце.
Дворец Киджи - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
11:21
Новое правительство Италии принесло присягу
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенСерджо МаттареллаИталияЕврокомиссия
 
 
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