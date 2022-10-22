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В Германии прошли митинги на фоне энергокризиса - РИА Новости, 22.10.2022
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В Германии прошли митинги на фоне энергокризиса
В Германии прошли митинги на фоне энергокризиса - РИА Новости, 22.10.2022
В Германии прошли митинги на фоне энергокризиса
Митинги на фоне энергетического кризиса состоялись в нескольких городах Германии в субботу, общее количество зарегистрированных в акциях участников составляет... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:55
2022-10-22T18:10
в мире
германия
берлин (город)
дрезден
greenpeace
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БЕРЛИН, 22 окт — РИА Новости. Митинги на фоне энергетического кризиса состоялись в нескольких городах Германии в субботу, общее количество зарегистрированных в акциях участников составляет около 20 тысяч человек, сообщает немецкий новостной портал rbb24.Отмечается, что к демонстрациям призвал альянс Solidarischer Herbst. Также организаторами митингов выступили объединения профсоюзов, социальных и экологических организаций, включая Verdi, BUND, Greenpeace и Paritätische Gesamtverband.На фоне роста цен на энергоносители участники акции потребовали среди прочего адресных льгот для людей с низкими доходами, замораживания арендной платы на жилье, введения налога на богатство и расширения использования возобновляемых источников энергии, чтобы стать независимыми от угля и газа.Митинг прошел в Берлине, также призывы выйти на улицы звучали в Дрездене, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Ганновере и Штутгарте. По всей стране было зарегистрировано в общей сложности более 20 тысяч участников этих акций.В Берлине, по данным полиции, собралось около 1800 демонстрантов, они прошли маршем по правительственному кварталу, в руках митингующие держали плакаты с требованиями большей социальной справедливости на фоне энергетического кризиса. Уточняется, что обстановка была спокойной.
https://ria.ru/20221022/avstriya-1825930624.html
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в мире, германия, берлин (город), дрезден, greenpeace
В мире, Германия, Берлин (город), Дрезден, Greenpeace
16:55 22.10.2022 (обновлено: 18:10 22.10.2022)
 
В Германии прошли митинги на фоне энергокризиса

В нескольких немецких городах прошли митинги на фоне энергетического кризиса

© AP Photo / Jens MeyerСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Jens Meyer
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 окт — РИА Новости. Митинги на фоне энергетического кризиса состоялись в нескольких городах Германии в субботу, общее количество зарегистрированных в акциях участников составляет около 20 тысяч человек, сообщает немецкий новостной портал rbb24.
Отмечается, что к демонстрациям призвал альянс Solidarischer Herbst. Также организаторами митингов выступили объединения профсоюзов, социальных и экологических организаций, включая Verdi, BUND, Greenpeace и Paritätische Gesamtverband.
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На фоне роста цен на энергоносители участники акции потребовали среди прочего адресных льгот для людей с низкими доходами, замораживания арендной платы на жилье, введения налога на богатство и расширения использования возобновляемых источников энергии, чтобы стать независимыми от угля и газа.
Митинг прошел в Берлине, также призывы выйти на улицы звучали в Дрездене, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Ганновере и Штутгарте. По всей стране было зарегистрировано в общей сложности более 20 тысяч участников этих акций.
В Берлине, по данным полиции, собралось около 1800 демонстрантов, они прошли маршем по правительственному кварталу, в руках митингующие держали плакаты с требованиями большей социальной справедливости на фоне энергетического кризиса. Уточняется, что обстановка была спокойной.
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В миреГерманияБерлин (город)ДрезденGreenpeace
 
 
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