https://ria.ru/20221022/germaniya-1825931662.html

В Германии прошли митинги на фоне энергокризиса

В Германии прошли митинги на фоне энергокризиса - РИА Новости, 22.10.2022

В Германии прошли митинги на фоне энергокризиса

Митинги на фоне энергетического кризиса состоялись в нескольких городах Германии в субботу, общее количество зарегистрированных в акциях участников составляет... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:55

2022-10-22T16:55

2022-10-22T18:10

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БЕРЛИН, 22 окт — РИА Новости. Митинги на фоне энергетического кризиса состоялись в нескольких городах Германии в субботу, общее количество зарегистрированных в акциях участников составляет около 20 тысяч человек, сообщает немецкий новостной портал rbb24.Отмечается, что к демонстрациям призвал альянс Solidarischer Herbst. Также организаторами митингов выступили объединения профсоюзов, социальных и экологических организаций, включая Verdi, BUND, Greenpeace и Paritätische Gesamtverband.На фоне роста цен на энергоносители участники акции потребовали среди прочего адресных льгот для людей с низкими доходами, замораживания арендной платы на жилье, введения налога на богатство и расширения использования возобновляемых источников энергии, чтобы стать независимыми от угля и газа.Митинг прошел в Берлине, также призывы выйти на улицы звучали в Дрездене, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Ганновере и Штутгарте. По всей стране было зарегистрировано в общей сложности более 20 тысяч участников этих акций.В Берлине, по данным полиции, собралось около 1800 демонстрантов, они прошли маршем по правительственному кварталу, в руках митингующие держали плакаты с требованиями большей социальной справедливости на фоне энергетического кризиса. Уточняется, что обстановка была спокойной.

https://ria.ru/20221022/avstriya-1825930624.html

https://ria.ru/20221018/manifestatsiya-1824965766.html

германия

берлин (город)

дрезден

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, берлин (город), дрезден, greenpeace