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Делегация Финляндии посетит Анкару для обсуждения получения членства в НАТО - РИА Новости, 22.10.2022
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Делегация Финляндии посетит Анкару для обсуждения получения членства в НАТО
Делегация Финляндии посетит Анкару для обсуждения получения членства в НАТО - РИА Новости, 22.10.2022
Делегация Финляндии посетит Анкару для обсуждения получения членства в НАТО
Делегация министерства юстиции Финляндии посетит Анкару 25 октября в связи с процедурой получения страной членства в НАТО, передает агентство Анадолу. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:50
2022-10-22T11:50
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финляндия
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АНКАРА, 22 окт – РИА Новости. Делегация министерства юстиции Финляндии посетит Анкару 25 октября в связи с процедурой получения страной членства в НАТО, передает агентство Анадолу.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности турецкой стороны. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 государств из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, оставались только Турция и Венгрия."Делегация министерства юстиции Финляндии посетит Турцию с целью обсуждения вопросов экстрадиции лиц, подозреваемых в причастности к террористическим структурам, в том числе организациям Фетуллаха Гюлена (FETÖ, запрещена в Турции) и Рабочая партия Курдистана (РПК, запрещена в Турции)", - передает агентство.Как сообщает Анадолу, прибытие финской делегации в Анкару намечено на 25 октября."Запланированы переговоры с турецкой делегацией во главе с руководителем отдела минюста по иностранным делам и делам ЕС Касымом Чичеком. Как ожидается, турецкая сторона вновь озвучит требование о выдаче террористов FETÖ и PПK. Делегация Турции проинформирует финских коллег на основе фактов о преступлениях террористов", - уточнило агентство.
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в мире, турция, финляндия, нато
В мире, Турция, Финляндия, НАТО
11:50 22.10.2022
 
Делегация Финляндии посетит Анкару для обсуждения получения членства в НАТО

Делегация Финляндии посетит Анкару 25 октября для обсуждения получения членства в НАТО

© AP Photo / Bernat ArmangueПрезидент Турции Реджеп Эрдоган после подписания трехстороннего меморандума о поддержке вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган после подписания трехстороннего меморандума о поддержке вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Президент Турции Реджеп Эрдоган после подписания трехстороннего меморандума о поддержке вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Архивное фото
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АНКАРА, 22 окт – РИА Новости. Делегация министерства юстиции Финляндии посетит Анкару 25 октября в связи с процедурой получения страной членства в НАТО, передает агентство Анадолу.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности турецкой стороны. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 государств из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, оставались только Турция и Венгрия.
"Делегация министерства юстиции Финляндии посетит Турцию с целью обсуждения вопросов экстрадиции лиц, подозреваемых в причастности к террористическим структурам, в том числе организациям Фетуллаха Гюлена (FETÖ, запрещена в Турции) и Рабочая партия Курдистана (РПК, запрещена в Турции)", - передает агентство.
Как сообщает Анадолу, прибытие финской делегации в Анкару намечено на 25 октября.
"Запланированы переговоры с турецкой делегацией во главе с руководителем отдела минюста по иностранным делам и делам ЕС Касымом Чичеком. Как ожидается, турецкая сторона вновь озвучит требование о выдаче террористов FETÖ и PПK. Делегация Турции проинформирует финских коллег на основе фактов о преступлениях террористов", - уточнило агентство.
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