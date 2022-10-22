https://ria.ru/20221022/finlyandiya-1825876512.html

Делегация Финляндии посетит Анкару для обсуждения получения членства в НАТО

Делегация Финляндии посетит Анкару для обсуждения получения членства в НАТО - РИА Новости, 22.10.2022

Делегация Финляндии посетит Анкару для обсуждения получения членства в НАТО

Делегация министерства юстиции Финляндии посетит Анкару 25 октября в связи с процедурой получения страной членства в НАТО, передает агентство Анадолу. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T11:50

2022-10-22T11:50

2022-10-22T11:50

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АНКАРА, 22 окт – РИА Новости. Делегация министерства юстиции Финляндии посетит Анкару 25 октября в связи с процедурой получения страной членства в НАТО, передает агентство Анадолу.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности турецкой стороны. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 государств из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, оставались только Турция и Венгрия."Делегация министерства юстиции Финляндии посетит Турцию с целью обсуждения вопросов экстрадиции лиц, подозреваемых в причастности к террористическим структурам, в том числе организациям Фетуллаха Гюлена (FETÖ, запрещена в Турции) и Рабочая партия Курдистана (РПК, запрещена в Турции)", - передает агентство.Как сообщает Анадолу, прибытие финской делегации в Анкару намечено на 25 октября."Запланированы переговоры с турецкой делегацией во главе с руководителем отдела минюста по иностранным делам и делам ЕС Касымом Чичеком. Как ожидается, турецкая сторона вновь озвучит требование о выдаче террористов FETÖ и PПK. Делегация Турции проинформирует финских коллег на основе фактов о преступлениях террористов", - уточнило агентство.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, финляндия, нато