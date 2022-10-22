https://ria.ru/20221022/eskalatsiya-1825854034.html

Шольц рассказал, как проходят переговоры с Путиным по Украине

Шольц рассказал, как проходят переговоры с Путиным по Украине - РИА Новости, 22.10.2022

Шольц рассказал, как проходят переговоры с Путиным по Украине

Россия никогда не угрожала Германии эскалацией кризиса на Украине, заявил газете Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T09:14

2022-10-22T09:14

2022-10-22T09:14

в мире

цены на нефть

олаф шольц

владимир путин

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия никогда не угрожала Германии эскалацией кризиса на Украине, заявил газете Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц.Журналист газеты поинтересовался у Шольца, "угрожал ли когда-либо Путин эскалацией конфликта". В ответ на это политик отметил, что западные СМИ достаточно вольно трактуют официальные сообщения о переговорах между Берлином и Москвой."По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны", — заявил канцлер Германии.Ранее Олаф Шольц предупредил о рисках введения предельных цен на газ и нефть. По его словам, политическое решение о "потолке цен" может обернуться дефицитом энергоносителей в Европе, так как производители топлива будут продавать его на более выгодных для себя условиях.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221021/germaniya-1825552027.html

https://ria.ru/20221020/frg-1825428520.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, олаф шольц, владимир путин, украина, россия, германия