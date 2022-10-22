https://ria.ru/20221022/eskalatsiya-1825854034.html
Шольц рассказал, как проходят переговоры с Путиным по Украине
Шольц рассказал, как проходят переговоры с Путиным по Украине - РИА Новости, 22.10.2022
Шольц рассказал, как проходят переговоры с Путиным по Украине
Россия никогда не угрожала Германии эскалацией кризиса на Украине, заявил газете Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T09:14
2022-10-22T09:14
2022-10-22T09:14
в мире
цены на нефть
олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия никогда не угрожала Германии эскалацией кризиса на Украине, заявил газете Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц.Журналист газеты поинтересовался у Шольца, "угрожал ли когда-либо Путин эскалацией конфликта". В ответ на это политик отметил, что западные СМИ достаточно вольно трактуют официальные сообщения о переговорах между Берлином и Москвой."По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом. Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны", — заявил канцлер Германии.Ранее Олаф Шольц предупредил о рисках введения предельных цен на газ и нефть. По его словам, политическое решение о "потолке цен" может обернуться дефицитом энергоносителей в Европе, так как производители топлива будут продавать его на более выгодных для себя условиях.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221021/germaniya-1825552027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, олаф шольц, владимир путин, украина, россия, германия
В мире, Цены на нефть, Олаф Шольц, Владимир Путин, Украина, Россия, Германия
Шольц рассказал, как проходят переговоры с Путиным по Украине
Канцлер Германии Шольц признал, что Россия не угрожает эскалацией украинского кризиса