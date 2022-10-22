https://ria.ru/20221022/elektropodstantsiya-1825981159.html

Инженеры оценили последствия обстрела электроподстанции в Старобельске

Инженеры оценили последствия обстрела электроподстанции в Старобельске - РИА Новости, 22.10.2022

Инженеры оценили последствия обстрела электроподстанции в Старобельске

Часть оборудования на электроподстанции в селе Запорожское в ЛНР, попавшей под обстрел со стороны украинских войск, не подлежит восстановлению, сообщил... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T23:40

2022-10-22T23:40

2022-10-22T23:40

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

старобельск

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811783970_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_f8750d0a26546430385711092852a999.jpg

СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 22 окт - РИА Новости. Часть оборудования на электроподстанции в селе Запорожское в ЛНР, попавшей под обстрел со стороны украинских войск, не подлежит восстановлению, сообщил журналистам главный инженер Счастьенского РЭС Андрей Костюков.Ранее в субботу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало об обстреле электроподстанции в районе населенного пункта Запорожское на окраине города Старобельск со стороны украинских войск с применением ракет из американских РСЗО HIMARS. Около 10 тысяч абонентов остались без электроснабжения.Он уточнил, что от работы данной подстанции зависит будет ли тепло и электричество в ряде районов республики.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220924/melitopol-1819244323.html

луганская народная республика

старобельск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, старобельск, украина, вооруженные силы украины