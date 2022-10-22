https://ria.ru/20221022/elektropodstantsiya-1825981159.html
Инженеры оценили последствия обстрела электроподстанции в Старобельске
Инженеры оценили последствия обстрела электроподстанции в Старобельске - РИА Новости, 22.10.2022
Инженеры оценили последствия обстрела электроподстанции в Старобельске
Часть оборудования на электроподстанции в селе Запорожское в ЛНР, попавшей под обстрел со стороны украинских войск, не подлежит восстановлению, сообщил... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T23:40
2022-10-22T23:40
2022-10-22T23:40
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луганская народная республика
старобельск
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СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 22 окт - РИА Новости. Часть оборудования на электроподстанции в селе Запорожское в ЛНР, попавшей под обстрел со стороны украинских войск, не подлежит восстановлению, сообщил журналистам главный инженер Счастьенского РЭС Андрей Костюков.Ранее в субботу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало об обстреле электроподстанции в районе населенного пункта Запорожское на окраине города Старобельск со стороны украинских войск с применением ракет из американских РСЗО HIMARS. Около 10 тысяч абонентов остались без электроснабжения.Он уточнил, что от работы данной подстанции зависит будет ли тепло и электричество в ряде районов республики.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220924/melitopol-1819244323.html
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в мире, луганская народная республика, старобельск, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Старобельск, Украина, Вооруженные силы Украины
Инженеры оценили последствия обстрела электроподстанции в Старобельске
Инженеры сообщили о серьезных повреждениях части оборудования на подстанции в Старобельске