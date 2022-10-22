Рейтинг@Mail.ru
На Украине обесточены почти 1,3 миллиона абонентов, сообщил офис Зеленского - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/elektroenergiya-1825982474.html
На Украине обесточены почти 1,3 миллиона абонентов, сообщил офис Зеленского
На Украине обесточены почти 1,3 миллиона абонентов, сообщил офис Зеленского - РИА Новости, 22.10.2022
На Украине обесточены почти 1,3 миллиона абонентов, сообщил офис Зеленского
Абоненты в девяти областях Украины остались без света из-за ударов по инфраструктуре, восстановить полностью энергообеспечение не удается, без света сейчас... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T23:56
2022-10-22T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
владимир путин
россия
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758646509_0:0:1739:978_1920x0_80_0_0_3f8840cc47900be09b80e4966101dbd7.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Абоненты в девяти областях Украины остались без света из-за ударов по инфраструктуре, восстановить полностью энергообеспечение не удается, без света сейчас более 1,3 миллиона человек, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.По словам Тимошенко география прилетов широкая, попадания были в частности в Волынской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Хмельницкой областях. Есть объекты с серьёзными повреждениями, 2,7 миллиона тысяч абонентов по состоянию на 11.00 были без электричества."Сейчас очень сложная ситуация в каждой области, практически нет необходимости конкретизировать, наша энергосистема завязана между собой, один регион связан с другим, город с городом. Нам нужно противостоять блэкауту. На ситуацию в реальном времени на 19.00 – 1 361 308 абонентов без света", - сообщал Тимошенко в эфире телеканала "Рада".Он заверил, что есть попадания в объекты энергообеспечения - подстанции, генерирующие объекты, из-за этого ситуация сложная, есть недостача электроэнергии в сети.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221022/ukraina-1825908352.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758647141_0:0:1192:894_1920x0_80_0_0_d5abb538da58503646146dfae245d58d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, владимир путин, россия, киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Владимир Путин, Россия, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
23:56 22.10.2022 (обновлено: 23:59 22.10.2022)
 
На Украине обесточены почти 1,3 миллиона абонентов, сообщил офис Зеленского

Офис Зеленского: в девяти украинских областях примерно у 1,3 миллиона абонентов нет света

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Абоненты в девяти областях Украины остались без света из-за ударов по инфраструктуре, восстановить полностью энергообеспечение не удается, без света сейчас более 1,3 миллиона человек, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
По словам Тимошенко география прилетов широкая, попадания были в частности в Волынской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Хмельницкой областях. Есть объекты с серьёзными повреждениями, 2,7 миллиона тысяч абонентов по состоянию на 11.00 были без электричества.
Тушение пожара в Ровенской области Украины. 22 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
15:12Специальная военная операция на Украине
В офисе Зеленского сообщили о масштабном отключении электроэнергии
"Сейчас очень сложная ситуация в каждой области, практически нет необходимости конкретизировать, наша энергосистема завязана между собой, один регион связан с другим, город с городом. Нам нужно противостоять блэкауту. На ситуацию в реальном времени на 19.00 – 1 361 308 абонентов без света", - сообщал Тимошенко в эфире телеканала "Рада".
Он заверил, что есть попадания в объекты энергообеспечения - подстанции, генерирующие объекты, из-за этого ситуация сложная, есть недостача электроэнергии в сети.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоВладимир ПутинРоссияКиевУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала