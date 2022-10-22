https://ria.ru/20221022/elektroenergiya-1825982474.html

На Украине обесточены почти 1,3 миллиона абонентов, сообщил офис Зеленского

На Украине обесточены почти 1,3 миллиона абонентов, сообщил офис Зеленского - РИА Новости, 22.10.2022

На Украине обесточены почти 1,3 миллиона абонентов, сообщил офис Зеленского

Абоненты в девяти областях Украины остались без света из-за ударов по инфраструктуре, восстановить полностью энергообеспечение не удается, без света сейчас... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T23:56

2022-10-22T23:56

2022-10-22T23:59

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Абоненты в девяти областях Украины остались без света из-за ударов по инфраструктуре, восстановить полностью энергообеспечение не удается, без света сейчас более 1,3 миллиона человек, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.По словам Тимошенко география прилетов широкая, попадания были в частности в Волынской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Хмельницкой областях. Есть объекты с серьёзными повреждениями, 2,7 миллиона тысяч абонентов по состоянию на 11.00 были без электричества."Сейчас очень сложная ситуация в каждой области, практически нет необходимости конкретизировать, наша энергосистема завязана между собой, один регион связан с другим, город с городом. Нам нужно противостоять блэкауту. На ситуацию в реальном времени на 19.00 – 1 361 308 абонентов без света", - сообщал Тимошенко в эфире телеканала "Рада".Он заверил, что есть попадания в объекты энергообеспечения - подстанции, генерирующие объекты, из-за этого ситуация сложная, есть недостача электроэнергии в сети.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221022/ukraina-1825908352.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, владимир путин, россия, киев, украина, вооруженные силы рф