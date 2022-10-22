https://ria.ru/20221022/elektrichestvo-1825972902.html

В Волынской области Украины более ста тысяч абонентов остались без света

В Волынской области Украины более ста тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 22.10.2022

В Волынской области Украины более ста тысяч абонентов остались без света

В Волынской области из-за повреждений объектов энергетики в Ковеле и Луцке более 100 тысяч абонентов остались без электроснабжения, отдельные районы без воды,... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T22:23

2022-10-22T22:23

2022-10-22T22:23

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Волынской области из-за повреждений объектов энергетики в Ковеле и Луцке более 100 тысяч абонентов остались без электроснабжения, отдельные районы без воды, на восстановительные работы потребуется несколько суток, сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.Утром мэр города Луцка Игорь Полищук сообщал, что объект энергетической инфраструктуры города был поражен во время воздушной тревоги, часть города осталась без света. Горожан призвали запастись водой."В течение этого дня Волынская область подверглась ракетным ударам по объектам энергетики в Луцке и Ковеле. В результате без электроснабжения остались 102 тысячи абонентов по всей области. Отдельные районы и общины, где имели место прилеты, временно остаются без электроэнергии и водоснабжения", - написал Погуляйко в своем Telegram-канале.Он отметил, что коммунальные службы проводят ремонтные работы, а также работают над адресной поставкой воды жителям. Ремонтные бригады "Волыньоблэнерго" приступили к работам на местах поражения, используются генераторы и другие источники питания. По его словам, восстановительные работы продолжаются."Работы по восстановлению будут продолжаться до конца суток и в течение завтрашнего дня. В Луцком районе работы будут продолжаться до конца суток и ночью. Ситуация сложная, но контролируемая", - уточнил он.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучали по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов. В последствии компания Укрэнерго заявила, что масштаб повреждений энергосистемы Украины сопоставим или больше последствий ударов 10-12 октября.

https://ria.ru/20221019/povrezhdeniya-1825233851.html

https://ria.ru/20221010/udary_infrastruktura-1822760102.html

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в мире, волынская область, украина, укрэнерго