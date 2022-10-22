https://ria.ru/20221022/donbass-1825933381.html

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 22.10.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив по населенному пункту в общей сложности пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T17:01

2022-10-22T17:01

2022-10-22T17:01

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

кировский район

донецк

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив по населенному пункту в общей сложности пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.26 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.42- населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и произвели десять выстрелов из танка по Зайцеву.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221022/obstrely-1825921246.html

https://ria.ru/20221022/donbass-1825912717.html

макеевка

кировский район

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, макеевка, кировский район, донецк, сцкк, нато