Украинские войска обстреляли Макеевку
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами
Последствия обстрела Макеевки в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив по населенному пункту в общей сложности пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.26 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.42- населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и произвели десять выстрелов из танка по Зайцеву.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.