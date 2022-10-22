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Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 22.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/donbass-1825933381.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив по населенному пункту в общей сложности пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T17:01
2022-10-22T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
кировский район
донецк
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив по населенному пункту в общей сложности пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.26 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.42- населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и произвели десять выстрелов из танка по Зайцеву.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221022/obstrely-1825921246.html
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макеевка
кировский район
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в мире, макеевка, кировский район, донецк, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Кировский район, Донецк, СЦКК, НАТО
17:01 22.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Макеевку натовскими снарядами

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Макеевки в ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив по населенному пункту в общей сложности пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.26 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.42- населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
16:12Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Кировскому району Донецка и произвели десять выстрелов из танка по Зайцеву.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегает к нему с северо-востока.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Попасная - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
15:30Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Попасную, заявили в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаКировский районДонецкСЦККНАТО
 
 
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