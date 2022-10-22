https://ria.ru/20221022/donbass-1825912717.html

Украинские войска обстреляли Попасную, заявили в ЛНР

Украинские войска обстреляли Попасную, заявили в ЛНР - РИА Новости, 22.10.2022

Украинские войска обстреляли Попасную, заявили в ЛНР

Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР, выпущено четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T15:30

2022-10-22T15:30

2022-10-22T15:30

специальная военная операция на украине

в мире

попасная

луганская народная республика

сша

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР, выпущено четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... 13.00 по населенному пункту Попасная с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221022/donbass-1825911062.html

попасная

луганская народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, попасная, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin