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Украинские войска обстреляли Попасную, заявили в ЛНР - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/donbass-1825912717.html
Украинские войска обстреляли Попасную, заявили в ЛНР
Украинские войска обстреляли Попасную, заявили в ЛНР - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские войска обстреляли Попасную, заявили в ЛНР
Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР, выпущено четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T15:30
2022-10-22T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
попасная
луганская народная республика
сша
сцкк
bae systems
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР, выпущено четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... 13.00 по населенному пункту Попасная с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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попасная
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в мире, попасная, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Попасная, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
15:30 22.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Попасную, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что украинские войска обстреляли Попасную из HIMARS

© РИА Новости / Мария МарикянПопасная
Попасная - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Попасная. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР, выпущено четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство республики в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... 13.00 по населенному пункту Попасная с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПопаснаяЛуганская Народная РеспубликаСШАСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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