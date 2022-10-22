https://ria.ru/20221022/demokraty-1825842405.html

СМИ: демократы просят больше пожертвований перед выборами в конгресс США

СМИ: демократы просят больше пожертвований перед выборами в конгресс США - РИА Новости, 22.10.2022

СМИ: демократы просят больше пожертвований перед выборами в конгресс США

Лидеры демократической партии в США активно призывают своих соратников жертвовать больше средств на избирательную кампанию перед промежуточными выборами в... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T06:51

2022-10-22T06:51

2022-10-22T06:58

в мире

нэнси пелоси

сша

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Лидеры демократической партии в США активно призывают своих соратников жертвовать больше средств на избирательную кампанию перед промежуточными выборами в конгресс для сокращения отставания от республиканцев, передает Fox News.По данным телеканала, на начало октября республиканцам удалось собрать свыше 92 миллионов долларов в рамках предвыборной гонки на нужды кампании в то время, как демократическая партия смогла получить от своих сторонников немногим более 59 миллионов долларов.Среди тех лидеров партии, кто активно призывает однопартийцев жертвовать больше денег, оказались, в частности, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в палате представителей Стейни Хойер.Восьмого ноября 2022 года в США пройдут промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все члены палаты представителей и часть сенаторов.

https://ria.ru/20220926/bayden-1819421560.html

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в мире, нэнси пелоси, сша, конгресс сша