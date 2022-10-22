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СМИ: демократы просят больше пожертвований перед выборами в конгресс США - РИА Новости, 22.10.2022
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СМИ: демократы просят больше пожертвований перед выборами в конгресс США
СМИ: демократы просят больше пожертвований перед выборами в конгресс США - РИА Новости, 22.10.2022
СМИ: демократы просят больше пожертвований перед выборами в конгресс США
Лидеры демократической партии в США активно призывают своих соратников жертвовать больше средств на избирательную кампанию перед промежуточными выборами в... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T06:51
2022-10-22T06:58
в мире
нэнси пелоси
сша
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Лидеры демократической партии в США активно призывают своих соратников жертвовать больше средств на избирательную кампанию перед промежуточными выборами в конгресс для сокращения отставания от республиканцев, передает Fox News.По данным телеканала, на начало октября республиканцам удалось собрать свыше 92 миллионов долларов в рамках предвыборной гонки на нужды кампании в то время, как демократическая партия смогла получить от своих сторонников немногим более 59 миллионов долларов.Среди тех лидеров партии, кто активно призывает однопартийцев жертвовать больше денег, оказались, в частности, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в палате представителей Стейни Хойер.Восьмого ноября 2022 года в США пройдут промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все члены палаты представителей и часть сенаторов.
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в мире, нэнси пелоси, сша, конгресс сша
В мире, Нэнси Пелоси, США, Конгресс США
06:51 22.10.2022 (обновлено: 06:58 22.10.2022)
 
СМИ: демократы просят больше пожертвований перед выборами в конгресс США

Fox News: демократы призывают жертвовать больше средств перед выборами в конгресс США

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Лидеры демократической партии в США активно призывают своих соратников жертвовать больше средств на избирательную кампанию перед промежуточными выборами в конгресс для сокращения отставания от республиканцев, передает Fox News.
"Лидеры демократов подталкивают своих членов жертвовать больше денег на официальное подразделение партии для (предвыборной) кампании, чтобы бороться с существенным преимуществом в фандрайзинге со стороны республиканской партии перед днем голосования", - пишет издание.
По данным телеканала, на начало октября республиканцам удалось собрать свыше 92 миллионов долларов в рамках предвыборной гонки на нужды кампании в то время, как демократическая партия смогла получить от своих сторонников немногим более 59 миллионов долларов.
Среди тех лидеров партии, кто активно призывает однопартийцев жертвовать больше денег, оказались, в частности, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократического большинства в палате представителей Стейни Хойер.
Восьмого ноября 2022 года в США пройдут промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса. На них будут избираться все члены палаты представителей и часть сенаторов.
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