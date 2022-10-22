https://ria.ru/20221022/covid-19-1825870026.html
В России госпитализировали 1466 человек с COVID-19
В России госпитализировали 1466 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2022
В России госпитализировали 1466 человек с COVID-19
За сутки в России госпитализированы 1466 пациентов с COVID-19, выздоровели 15 035 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:03
2022-10-22T11:03
2022-10-22T11:03
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771828517_0:49:3554:2048_1920x0_80_0_0_3aabfdd3104042b8f082c81535b1052c.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1466 пациентов с COVID-19, выздоровели 15 035 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 22 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 466 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,8%... Выздоровело за сутки 15 035 человек, или на 4,1% меньше в сравнении с 21 октября 2022 годом", - говорится в сообщении.Всего в России за сутки выявили 9348 новых случаев COVID-19, умерли 90 человек, сообщили в оперативном штабе."Выявлено 9348 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 90 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 41 регионе, снижение - в 36, в восьми регионах ситуация не изменилась.
https://ria.ru/20221018/koronavirus-1824899801.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771828517_549:0:3280:2048_1920x0_80_0_0_a2d563d88a2ed9ee57c2f563f846bd51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России госпитализировали 1466 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 9348 новых случаев COVID-19
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
За сутки в России госпитализированы 1466 пациентов с COVID-19
, выздоровели 15 035 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 22 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 466 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,8%... Выздоровело за сутки 15 035 человек, или на 4,1% меньше в сравнении с 21 октября 2022 годом", - говорится в сообщении.
Всего в России за сутки выявили 9348 новых случаев COVID-19, умерли 90 человек, сообщили в оперативном штабе.
"Выявлено 9348 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 90 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 41 регионе, снижение - в 36, в восьми регионах ситуация не изменилась.