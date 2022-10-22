https://ria.ru/20221022/covid-19-1825870026.html

В России госпитализировали 1466 человек с COVID-19

В России госпитализировали 1466 человек с COVID-19 - РИА Новости, 22.10.2022

В России госпитализировали 1466 человек с COVID-19

За сутки в России госпитализированы 1466 пациентов с COVID-19, выздоровели 15 035 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T11:03

2022-10-22T11:03

2022-10-22T11:03

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1466 пациентов с COVID-19, выздоровели 15 035 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 22 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 466 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,8%... Выздоровело за сутки 15 035 человек, или на 4,1% меньше в сравнении с 21 октября 2022 годом", - говорится в сообщении.Всего в России за сутки выявили 9348 новых случаев COVID-19, умерли 90 человек, сообщили в оперативном штабе."Выявлено 9348 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 90 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 41 регионе, снижение - в 36, в восьми регионах ситуация не изменилась.

https://ria.ru/20221018/koronavirus-1824899801.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19