https://ria.ru/20221022/biznes-1825940579.html
МСБ получил 1,7 миллиарда рублей по совместным программам КМСП с регионами
МСБ получил 1,7 миллиарда рублей по совместным программам КМСП с регионами - РИА Новости, 22.10.2022
МСБ получил 1,7 миллиарда рублей по совместным программам КМСП с регионами
Малый и средний бизнес получил 117 кредитов на общую сумму 1,7 миллиарда рублей в рамках совместных льготных программ Корпорации МСП и регионов, сообщил... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T18:07
2022-10-22T18:07
2022-10-22T18:07
экономика
алексей журавлев
москва
московская область (подмосковье)
удмуртская республика (удмуртия)
корпорация мсп
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Малый и средний бизнес получил 117 кредитов на общую сумму 1,7 миллиарда рублей в рамках совместных льготных программ Корпорации МСП и регионов, сообщил заместитель генерального директора института развития Алексей Журавлев в ходе форума "Сделано в России"."Для дополнительной поддержки приоритетных отраслей регионов (где как раз производственные компании) и снижения для них ставок по кредитам, мы с субъектами федерации разработали и запустили совместные льготные программы. Они сочетают нашу с ЦБ программу стимулирования кредитования (ПСК) и региональные субсидии. По этим программам малый и средний бизнес уже получил 117 кредитов на общую сумму 1,7 миллиарда рублей", - сказал представитель корпорации.Он добавил, что такая синергия позволяет снижать процентные ставки до 3-7%.Совместные льготные программы действуют сегодня в пяти регионах: Москва, Московская область, Удмуртская Республика, Нижегородская область и Новосибирская область.
https://ria.ru/20221021/reklama-1825520445.html
москва
московская область (подмосковье)
удмуртская республика (удмуртия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей журавлев , москва, московская область (подмосковье), удмуртская республика (удмуртия), корпорация мсп, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Алексей Журавлев , Москва, Московская область (Подмосковье), Удмуртская Республика (Удмуртия), Корпорация МСП, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)