Рейтинг@Mail.ru
МСБ получил 1,7 миллиарда рублей по совместным программам КМСП с регионами - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221022/biznes-1825940579.html
МСБ получил 1,7 миллиарда рублей по совместным программам КМСП с регионами
МСБ получил 1,7 миллиарда рублей по совместным программам КМСП с регионами - РИА Новости, 22.10.2022
МСБ получил 1,7 миллиарда рублей по совместным программам КМСП с регионами
Малый и средний бизнес получил 117 кредитов на общую сумму 1,7 миллиарда рублей в рамках совместных льготных программ Корпорации МСП и регионов, сообщил... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T18:07
2022-10-22T18:07
экономика
алексей журавлев
москва
московская область (подмосковье)
удмуртская республика (удмуртия)
корпорация мсп
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760490318_0:539:2048:1691_1920x0_80_0_0_2fb7b81486de31edaa637f338ab07caa.jpg
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Малый и средний бизнес получил 117 кредитов на общую сумму 1,7 миллиарда рублей в рамках совместных льготных программ Корпорации МСП и регионов, сообщил заместитель генерального директора института развития Алексей Журавлев в ходе форума "Сделано в России"."Для дополнительной поддержки приоритетных отраслей регионов (где как раз производственные компании) и снижения для них ставок по кредитам, мы с субъектами федерации разработали и запустили совместные льготные программы. Они сочетают нашу с ЦБ программу стимулирования кредитования (ПСК) и региональные субсидии. По этим программам малый и средний бизнес уже получил 117 кредитов на общую сумму 1,7 миллиарда рублей", - сказал представитель корпорации.Он добавил, что такая синергия позволяет снижать процентные ставки до 3-7%.Совместные льготные программы действуют сегодня в пяти регионах: Москва, Московская область, Удмуртская Республика, Нижегородская область и Новосибирская область.
https://ria.ru/20221021/reklama-1825520445.html
москва
московская область (подмосковье)
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760490318_0:396:2048:1932_1920x0_80_0_0_7b7d3196636e2a91ab5ac2389263fea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, алексей журавлев , москва, московская область (подмосковье), удмуртская республика (удмуртия), корпорация мсп, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Алексей Журавлев , Москва, Московская область (Подмосковье), Удмуртская Республика (Удмуртия), Корпорация МСП, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
18:07 22.10.2022
 

МСБ получил 1,7 миллиарда рублей по совместным программам КМСП с регионами

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Малый и средний бизнес получил 117 кредитов на общую сумму 1,7 миллиарда рублей в рамках совместных льготных программ Корпорации МСП и регионов, сообщил заместитель генерального директора института развития Алексей Журавлев в ходе форума "Сделано в России".
"Для дополнительной поддержки приоритетных отраслей регионов (где как раз производственные компании) и снижения для них ставок по кредитам, мы с субъектами федерации разработали и запустили совместные льготные программы. Они сочетают нашу с ЦБ программу стимулирования кредитования (ПСК) и региональные субсидии. По этим программам малый и средний бизнес уже получил 117 кредитов на общую сумму 1,7 миллиарда рублей", - сказал представитель корпорации.
Он добавил, что такая синергия позволяет снижать процентные ставки до 3-7%.
Совместные льготные программы действуют сегодня в пяти регионах: Москва, Московская область, Удмуртская Республика, Нижегородская область и Новосибирская область.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 10:00
Предприниматели смогут запускать рекламу через цифровую платформу МСП.РФ
 
ЭкономикаАлексей ЖуравлевМоскваМосковская область (Подмосковье)Удмуртская Республика (Удмуртия)Корпорация МСПЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала