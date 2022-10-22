https://ria.ru/20221022/biznes-1825940579.html

МСБ получил 1,7 миллиарда рублей по совместным программам КМСП с регионами

МСБ получил 1,7 миллиарда рублей по совместным программам КМСП с регионами - РИА Новости, 22.10.2022

МСБ получил 1,7 миллиарда рублей по совместным программам КМСП с регионами

Малый и средний бизнес получил 117 кредитов на общую сумму 1,7 миллиарда рублей в рамках совместных льготных программ Корпорации МСП и регионов, сообщил... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T18:07

2022-10-22T18:07

2022-10-22T18:07

экономика

алексей журавлев

москва

московская область (подмосковье)

удмуртская республика (удмуртия)

корпорация мсп

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Малый и средний бизнес получил 117 кредитов на общую сумму 1,7 миллиарда рублей в рамках совместных льготных программ Корпорации МСП и регионов, сообщил заместитель генерального директора института развития Алексей Журавлев в ходе форума "Сделано в России"."Для дополнительной поддержки приоритетных отраслей регионов (где как раз производственные компании) и снижения для них ставок по кредитам, мы с субъектами федерации разработали и запустили совместные льготные программы. Они сочетают нашу с ЦБ программу стимулирования кредитования (ПСК) и региональные субсидии. По этим программам малый и средний бизнес уже получил 117 кредитов на общую сумму 1,7 миллиарда рублей", - сказал представитель корпорации.Он добавил, что такая синергия позволяет снижать процентные ставки до 3-7%.Совместные льготные программы действуют сегодня в пяти регионах: Москва, Московская область, Удмуртская Республика, Нижегородская область и Новосибирская область.

https://ria.ru/20221021/reklama-1825520445.html

москва

московская область (подмосковье)

удмуртская республика (удмуртия)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, алексей журавлев , москва, московская область (подмосковье), удмуртская республика (удмуртия), корпорация мсп, центральный банк рф (цб рф)