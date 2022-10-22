https://ria.ru/20221022/biznes-1825930748.html

МСБ привлек почти полтриллиона рублей под гарантии Корпорации МСП

МСБ привлек почти полтриллиона рублей под гарантии Корпорации МСП - РИА Новости, 22.10.2022

МСБ привлек почти полтриллиона рублей под гарантии Корпорации МСП

Малый и средний бизнес РФ с начала года привлек 473 миллиарда рублей под поручительства Корпорации МСП (КМСП), сообщил заместитель генерального директора... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:49

2022-10-22T16:49

2022-10-22T16:57

экономика

алексей журавлев

россия

корпорация мсп

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Малый и средний бизнес РФ с начала года привлек 473 миллиарда рублей под поручительства Корпорации МСП (КМСП), сообщил заместитель генерального директора института развития Алексей Журавлев на форуме "Сделано в России"."Несмотря на турбулентность в феврале-марте и рост ключевой ставки, малый и средний бизнес с начала года смог получить рекордные 473 миллиарда рублей кредитов под поручительство Корпорации МСП и Региональных гарантийных организаций. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал представитель КМСП.Он также сообщил, что число выданных кредитов за указанный период выросло в 3,1 раза по сравнению с январем-сентябрем 2021 года и составило почти 37 тысяч."Наш основной финансовый инструмент – гарантии и поручительства за малый и средний бизнес, если у них не хватает залога для кредитования под приемлемые, а не грабительские проценты", - отметил Журавлев, добавив, что доля кредитования малого бизнеса с участием КМСП неуклонно растет, в том числе - за счет введения нового механизма гарантийной поддержки.Он привел данные Банка России, согласно которым за январь-май 2022 года доля субъектов МСП, получивших кредиты в сегменте до 50 миллионов рублей, превысила 90%. При этом на кредиты под гарантии и поручительства Корпорации МСП пришлось порядка 11% от всех таких выдач (6% в прошлом году).

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Наталья Макарова

экономика, алексей журавлев , россия, корпорация мсп