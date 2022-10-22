В Ирландии допустили ночевку украинских беженцев на улице
Ирландский министр О'Горман не исключил, что беженцам с Украины придется спать на улице
© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Прибывающим в Ирландию беженцам с Украины, возможно, придется спать на улице, заявил в эфире радио RTÉ министр по делам детей и молодежи страны Родерик О'Горман.
Он отметил, что правительство Ирландии взаимодействует с посольством Украины по проблеме ограничения возможностей по размещению беженцев из-за отсутствия свободного жилья. По словам министра, правительство прилагает все усилия для того, чтобы "пауза" в данном вопросе была как можно короче. При этом он указал, что приоритет будет отдаваться наиболее уязвимым категориям украинцев.
В том же эфире О'Горман заявил, что Ирландия не может гарантировать, что сможет принять всех украинских беженцев и просителей убежища на следующей неделе. Также он отметил, что в настоящее время ирландское правительство просит людей, находящихся в других странах ЕС, оставаться там или искать иную европейскую страну для пребывания.
Как уточняется на сайте RTÉ, на данный момент в Ирландии проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.