https://ria.ru/20221022/bezhentsy-1825834082.html

В Ирландии допустили ночевку украинских беженцев на улице

В Ирландии допустили ночевку украинских беженцев на улице - РИА Новости, 22.10.2022

В Ирландии допустили ночевку украинских беженцев на улице

Прибывающим в Ирландию беженцам с Украины, возможно, придется спать на улице, заявил в эфире радио RTÉ министр по делам детей и молодежи страны Родерик... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T01:51

2022-10-22T01:51

2022-10-22T01:51

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Прибывающим в Ирландию беженцам с Украины, возможно, придется спать на улице, заявил в эфире радио RTÉ министр по делам детей и молодежи страны Родерик О'Горман.Он отметил, что правительство Ирландии взаимодействует с посольством Украины по проблеме ограничения возможностей по размещению беженцев из-за отсутствия свободного жилья. По словам министра, правительство прилагает все усилия для того, чтобы "пауза" в данном вопросе была как можно короче. При этом он указал, что приоритет будет отдаваться наиболее уязвимым категориям украинцев.В том же эфире О'Горман заявил, что Ирландия не может гарантировать, что сможет принять всех украинских беженцев и просителей убежища на следующей неделе. Также он отметил, что в настоящее время ирландское правительство просит людей, находящихся в других странах ЕС, оставаться там или искать иную европейскую страну для пребывания.Как уточняется на сайте RTÉ, на данный момент в Ирландии проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.

https://ria.ru/20221021/evrosoyuz-1825626626.html

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